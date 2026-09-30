Sonbaharda cilt kuruluğuna karşı erken önlem çağrısı

mevsim değişikliğinin cilt üzerindeki etkileri:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi ve nem oranının azalmasının ciltte kuruluk, kaşıntı, pullanma ve çatlama gibi şikâyetleri artırabildiğini ifade etti. Uzun süreli ve şiddetlenen yakınmaların yalnızca mevsim değişikliğine bağlanmaması gerektiğini belirtti.

Dr. Gazioğlu, "Havaların serinlemesiyle birlikte cildin nem kaybı artabiliyor. Bunun sonucunda özellikle ellerde, bacaklarda, kollarda ve yüzde gerginlik hissi, pullanma ve kaşıntı ortaya çıkabiliyor" diye konuştu. Bazı vakalarda tablo kızarıklık ve çatlamayla daha belirgin hale gelebiliyor; bu tür bulguların hafife alınmaması gerektiği vurgulandı.

günlük bakım ve sıcak duş uyarısı:

Uzman, sonbahar ve kış aylarında sık yapılan hatalardan birinin çok sıcak suyla uzun süre duş almak olduğunu söyledi. Çok sıcak suyun cildin doğal yağlarını azaltarak koruyucu bariyeri zayıflatabildiğini, bunun da kuruluğu artırdığını belirtti. Bu nedenle duşların ılık suyla ve kısa sürede yapılması ve duş sonrası cilt tamamen kurumadan uygun bir nemlendirici uygulanmasının faydalı olduğu önerildi.

Dr. Gazioğlu ayrıca sıcak duş alışkanlığı, yanlış cilt temizleyicileri ve yetersiz nemlendirmenin kuruluğu belirginleştirdiğini, bu nedenle ürün seçiminin cilt tipine göre yapılmasının önem taşıdığını söyledi.

özgül önlemler: nemlendirme, eller, dudaklar ve güneş koruması:

Cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenlerin başında doğru nemlendiriciyi doğru zamanda kullanmak geldiğini belirten Gazioğlu, "Duş veya yüz yıkama sonrasında cilt hafif nemliyken nemlendirici uygulanması cildin nemini korumaya yardımcı olur" dedi. Kuru ve hassas ciltlerde yoğun koku ve tahriş edici içeriklerden kaçınılması önerildi.

El ve dudakların da sonbaharda risk altında olduğuna dikkat çekildi. Sık el yıkama ve soğuk hava el sırtında kuruluk ve çatlamalara yol açarken, dudakları sürekli yalamanın kuruluğu artırdığı belirtildi. Bu nedenle el yıkama sonrası nemlendirici ve uygun dudak koruyucularının kullanılması tavsiye edildi.

Ayrıca güneş ışınlarının yıl boyunca cilt üzerinde etkili olduğuna işaret edilerek, dışarıda uzun süre kalanların sonbaharda da güneş koruyucu kullanmayı sürdürmesi gerektiği hatırlatıldı.

ne zaman doktora başvurulmalı:

Gazioğlu, cilt kuruluğunun birkaç günlük basit bir şikâyet olmaktan çıkması, şikâyetlerin artması ya da yaşam kalitesini etkilemesi durumunda dermatoloğa başvurulması gerektiğini vurguladı. "Her kaşıntıyı sadece kuruluk olarak değerlendirmeyin; yoğun kaşıntı, kızarıklık, çatlama veya yaralanma varsa altta yatan nedenlerin araştırılması önemlidir" dedi.

Uzman değerlendirmesiyle erken müdahalenin ciltte ilerleyebilecek sorunları önleyebileceği ve gereksiz ürün denemelerinden kaçınmayı sağlayacağı belirtildi.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ DERMATOLOJİ UZMANI DR. HALİL İBRAHİM GAZİOĞLU, SONBAHAR AYLARINDA CİLDİN ÇEVRESEL DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI DAHA HASSAS HALE GELEBİLDİĞİNİ BELİRTEREK, CİLT KURULUĞUNUN ZAMANINDA ÖNLEM ALINMADIĞINDA KAŞINTI, KIZARIKLIK VE ÇATLAKLARLA BİRLİKTE KİŞİNİN GÜNLÜK YAŞAMINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.