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Mobilyada dijital erişimi artıran ortak kullanım tesisi Kahramanmaraş'ta

DOĞAKA ve Kahramanmaraş Marangozlar ve Mobilyacılar Odası iş birliğiyle SEECO tarafından desteklenen tesis, mobilyacıların dijital teknolojiye erişimini ve üretim altyapısını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Mobilyada dijital erişimi artıran ortak kullanım tesisi Kahramanmaraş'ta

Projenin kapsamı ve ortaklar:

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Kahramanmaraş Marangozlar ve Mobilyacılar Odası iş birliğiyle yürütülen çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SEECO Projesi kapsamında hayata geçirildi. Projenin merkezi, mobilya üreticilerinin dijital altyapıya daha kolay erişmesini sağlamaya odaklanıyor.

Tesis ve konumu:

Proje kapsamında, 6 Şubat depremleri sonrasında BOTAP kapsamında inşa edilen Ortak Kullanım Tesisi içinde Dijital Dönüşüm Geçim Kaynağı Tesisi kuruldu. Bu yerleşke, sektördeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmiş yazılım ve donanım kaynaklarına ulaşmasını mümkün kılıyor.

Tesisin hedefleri ve etkisi:

Tesisin öncelikli hedefleri arasında dijital teknolojilere erişimin kolaylaştırılması, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi yer alıyor. Bu adım, deprem sonrası üretim ve geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesine katkı sağlarken, Kahramanmaraş mobilya sektörünün teknolojik kapasitesinin artmasına da hizmet ediyor.

Proje, bölgedeki firmaların rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya yönelik somut bir altyapı yatırımı olarak öne çıkıyor. Tesisin sunduğu imkanlar, yerel üretimin modernizasyonunu hızlandıracak ve uzun vadede sektörde sürdürülebilir büyümeye zemin hazırlayacak.

KAHRAMANMARAŞ’TA DOĞAKA VE MOBİLYACILAR ODASI İŞBİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN ‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM GEÇİM...

KAHRAMANMARAŞ’TA DOĞAKA VE MOBİLYACILAR ODASI İŞBİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN ‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM GEÇİM KAYNAĞI TESİSİ’ PROJESİYLE MOBİLYA ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN DİJİTAL TEKNOLOJİLERE ERİŞİMİ DESTEKLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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