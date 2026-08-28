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Fethiye ve Marmaris açıklarında özel teknelerden üç yolcu tahliye edildi

Muğla açıklarında özel teknelerde rahatsızlanan iki kişi ve yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından denizden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fethiye ve Marmaris açıklarında özel teknelerden üç yolcu tahliye edildi

Fethiye ve Marmaris açıklarında özel teknelerden üç yolcu tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında seyreden özel teknelerde rahatsızlanan ve yaralanan toplam 3 kişi için Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısı yapıldı.

sahil güvenlik müdahalesi:

Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları, Marmaris açıklarında rahatsızlanan 2 kişi ve Fethiye açıklarında yaralanan 1 kişi için olay yerine intikal etti. Ekipler, söz konusu şahısları teknelerinden alarak kendi botlarına taşıdı.

sağlık ekiplerine teslim:

Denizden tahliye edilen kişiler kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edilerek tıbbi müdahale ve nakil işlemleri sağlandı.

MUĞLA’NIN FETHİYLE VE MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN ÖZEL TEKNELERDE YARALANAN VE...

MUĞLA’NIN FETHİYLE VE MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN ÖZEL TEKNELERDE YARALANAN VE RAHATSIZLANAN 3 KİŞİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TEKNELERDEN ALINARAK KIYIDA BEKLEYEN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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