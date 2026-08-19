Şırnak'ta fotoğrafın yeni yüzü: Mecit Çevrim gençleri fotoğrafçılığa taşıyor

Şırnak'ta fotoğrafçılığın 200 yıllık yolculuğu

Nicephore Niépce’nin ilk fotoğrafı elde etmesinin ardından geçen 200 yıl içinde fotoğrafçılık köklü bir dönüşüm yaşadı. Şırnak'ta fotoğraf, kentin tanıtımına katkı sağlarken bölge gençlerinin vizyonuna da ışık tutuyor. Fotoğraf sanatçısı Mecit Çevrim ve ekibi, doğa, tarihi mekânlar ve kültürel mirası belgelemek için sürekli çalışma yürüttüklerini vurguluyor.

Çevrim, fotoğrafçılığın gelişimini değerlendirirken bu sürecin hem teknik hem de toplumsal boyutlarına dikkat çekiyor. 19 Ağustos gibi dönüm noktaları anılırken, teknolojideki ilerlemelerle birlikte sanatın daha geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekiliyor.

sosyal medya ve mobil çekimlerin rolü:

Çevrim, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarının ve mobil fotoğrafçılığın gençlerin ilgisini artırdığını belirtiyor. Sosyal medyada gezi fotoğrafı paylaşan kullanıcıların içerikleri, diğer gençler için birer ilham kaynağı haline geldi. Ayrıca cep telefonlarındaki gelişmiş kameralar sayesinde gençlerin fotoğrafçılığa daha hızlı yatkınlık gösterdiğini, bunun da öğrenme çabasını tetiklediğini gözlemlediklerini söylüyor.

Bu değişimin, fotoğrafı günlük hayatın bir parçası hâline getirdiğini ve amatör paylaşımların bile sanatın görünürlüğünü artırdığını aktarıyor. Çevrim, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımının fotoğrafçılığın pratik alanını genişlettiğini vurguluyor.

eğitim, sergi ve yarışmalarla gençlere destek:

Şırnak'ta düzenlenen atölye çalışmaları, sergiler ve fotoğraf yarışmaları bölge halkının katılımını teşvik ediyor. Çevrim, gençlerin fotoğraf eğitimlerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirtiyor. Öğrenciler ve genç katılımcılar, sosyal medyadan aldıkları geri bildirimleri artırmak amacıyla daha iyi fotoğraf ve videolar çekmek için eğitim talep ediyor.

Çevrim ve ekibi, bu talebe yanıt vererek sergiler, yarışmalar ve fotoğraf gezileri düzenliyor. Bu etkinliklerin hem bireysel becerileri geliştirdiğini hem de Şırnak'ın doğal ve kültürel değerlerinin görünürlüğünü artırdığını ifade ediyor. Sonuç olarak, fotoğrafçılığın erişilebilir olması ve gençlerin ceplerindeki kameralar sayesinde bu sanat dalına ilginin arttığı vurgulanıyor.

Mecit Çevrim fotoğrafçılığın gelişiminden duydukları memnuniyeti dile getiriyor ve geleceğe yönelik umutlarını paylaşıyor: sanatın daha ileri noktalara taşınmasını beklediklerini, gençlerin bu alana gösterdiği ilginin süreklilik kazanmasını umduklarını belirtiyor.

ŞIRNAKLI FOTOĞRAF SANATÇISI MECİT ÇEVRİM, FOTOĞRAFÇILIĞIN 200 YILLIK SERÜVENİNDE SOSYAL MEDYANIN GENÇLERİN BU SANATA İLGİSİNİ ARTIRDIĞINI SÖYLEDİ.