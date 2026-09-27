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Fırıncılar mevkiinde gece kaza: ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Malatya'da Sincik yol ayrımı Fırıncılar Mahallesi'nde üç aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü; sürücü Mikail Akkuş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fırıncılar mevkiinde gece kaza: ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Fırıncılar mevkiindeki kaza ve ilk bilgiler:

Malatya-Elazığ kara yolu Sincik yol ayrımı Fırıncılar Mahallesi mevkiinde, saat 21.00 sıralarında üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan kişiler yaralandı; olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, Mikail Akkuş (37) idaresindeki 44 AEE 258 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 44 PV 080 plakalı otomobil ve yine E.G.nin kullandığı 44 AHK 965 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mikail Akkuşın kullandığı otomobil ikiye bölündü.

Yaralılar, müdahale ve soruşturma:

Kazada sürücü Mikail Akkuş ile H.A., B.M.A. ve F.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mikail Akkuş hayatını kaybetti; cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı, kaza nedenine ilişkin incelemeler ve delil çalışmaları sürüyor.

MALATYA&#039;DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI...

MALATYA'DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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