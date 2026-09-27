Dolar 48,9783 +0,13%
Euro 55,7561 +0,02%
Bist 12.693,09 -1,60%
Altın Gram 6.605,82 -2,92%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,28 +1,89%
--°

Konya'da Sıla Caddesi'nde çarpışma anı: vatandaşlar yardıma koştu

Konya'nın Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Sıla Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da Sıla Caddesi'nde çarpışma anı: vatandaşlar yardıma koştu

Konya'da Sıla Caddesi'nde çarpışma anı: vatandaşlar yardıma koştu

Geçtiğimiz cuma günü Konya merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Sıla Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anının görüntüleri ve trafiğe etkisi:

Kazaya ilişkin anbean kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu ve yol üzerinde düzensizlik oluştuğu görülüyor. Görüntüler, kazanın meydana geldiği alanın kısa süreliğine trafiğe kapanmasına da işaret ediyor.

Görüntülerde öne çıkan detaylar:

Kayıtlarda, çarpışmanın hemen ardından çevredeki vatandaşların kazazedeye yardım etmek için koştuğu, ekiplerin gelene dek araç ve yaralı çevresinde ilk yardım ve güvenlik önlemleri aldığı yer alıyor. Görüntüler kaza anını saniye saniye yansıtıyor.

Olayla ilgili olarak yetkililerin olay yerine intikal ettiği ve kazanın ardından müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu
images

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı
images

Ambulansa binmek için polisle pazarlık yapan Burdur sakini hastaneden ayrıldı
images

Han'dan kent merkezine giderken ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı

Gebze Millet Bahçesi'ne kazandırılan camide bodrum ve otopark çalışmaları yoğunlaştı

Sit engeliyle harabeye dönen Zile konakları bakım bekliyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi