Fotoğraflarla saklanan Antep: bereketten taş sokaklara uzanan iki yarışma

Gaziantep’in görsel hafızası fotoğrafla güçleniyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen iki ayrı fotoğraf yarışması, kentin tarımsal üretiminden sokak hayatına uzanan zenginliğini kayıt altına almayı hedefliyor. "Gaziantep’te Hasat Mevsimi" ile bu yıl beşincisi düzenlenen yarışma, üretim kültürünün detaylarını; "Kadim Şehir Gaziantep" ise tarihi yapıların ve günlük hayatın yaşayan görüntülerini ön plana çıkarıyor. Yarışmalar, fotoğraf sanatının diliyle Gaziantep’in bugünkü görüntülerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan kalıcı bir görsel arşiv oluşturmayı hedefliyor.

Hasat geleneği: topraktan sofraya uzanan hikâyeler:

"Gaziantep’te Hasat Mevsimi" teması, Antep fıstığından üzüme, zeytinden bibere dek uzanan tarımsal çeşitliliği ve hasadın çevresinde şekillenen yaşamı odağına alıyor. Yarışma, yalnızca ürünün dallardan veya topraktan alındığı anları değil; günün ilk ışıklarıyla başlayan hazırlıkları, imece kültürünü, ürünlerin kurutulma süreçlerini ve pazara taşınan emeği görünür kılmayı hedefliyor. Bu çerçevede fotoğraflar, üreticinin ellerindeki izden, toplulukların ritmine kadar uzanan anlatılar sunuyor.

Kadim şehir: mimariden insan hikâyelerine:

İkinci kez düzenlenen "Kadim Şehir Gaziantep" yarışması şehrin tarihî dokusunu ve bu dokuyu yaşatan insanları merkeze alıyor. Hanlar, çarşılar, taş sokaklar ve geleneksel el sanatları ile birlikte kaybolmaya yüz tutan meslekler fotoğrafçıların arayış alanı. Yarışma; bir bakır ustasının çekicinde, eski bir dükkânın eşiğinde veya taş sokakların gündelik telaşında kalan ayrıntıları gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Böylece yalnızca taşınmış bir miras değil, mirası bugüne taşıyan yaşam biçimleri de belgeleniyor.

İki tema birbirini tamamlıyor: birinde toprak ve üretim kültürü, diğerinde kent yaşamı ve tarihî süreklilik. Ortaya çıkacak eserler, Gaziantep’in bugününden geleceğe bırakacağı görsel belgeler olarak arşivlenecek ve şehrin farklı katmanlarını bir arada sunacak.

Yarışmalar Türkiye genelinden amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olup, değerlendirilmeye alınacak fotoğrafların Gaziantep il sınırları içinde çekilmiş ve 2025-2026 yıllarına ait olması gerekiyor. Eser sahipleri her iki yarışmada da ayrı ayrı ödüllendirilecek; birincilik ödülü olarak Tam Altın, ikincilikte Yarım Altın, üçüncülükte ise Çeyrek Altın verilecek. Jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler de ayrıca değerlendirilecek.

Başvurular 27 Kasım 2026 tarihine kadar GTB’nin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılıyor. Yarışma şartnamesi, katılım koşulları ve diğer ayrıntılar GTB’nin fotoğraf yarışmaları sayfasında yer alıyor. Fotoğraf tutkunları; şehrin bereketini, tarihini, kültürünü ve insanını kendi bakış açılarıyla belgeleyerek, yalnızca bir kare yakalamaktan öte, Gaziantep’in görsel hafızasına katkı sunma fırsatı bulacaklar.

GAZİANTEP’İN HİKAYESİ FOTOĞRAF KARELERİYLE GELECEĞE TAŞINIYOR