Fuat Attaroğlu çocuk kütüphanesinde miniklerle Cumhuriyet coşkusu

Kutlama programı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlik, çocuklara yönelik renkli ve coşkulu bir programla gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve program boyunca Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı çocuklara aktarıldı.

Programın en canlı anlarından biri, öğrencilerden oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlardan oluşan bölüm oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik eden minikler, birlik ve beraberlik duygusunu hep birlikte yaşadı.

Çocukların performansları:

Etkinlikte çocuklar okudukları şiirlerle ve küçük sahne düzenlemeleriyle bayram coşkusunu yansıttı. Düzenlenen etkinlikler Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine uygun içeriklerle şekillendirildi; hem eğitici hem eğlendirici bölümler yer aldı. Öğretmenlerin yönlendirmesiyle yapılan gösteriler, kutlamayı izleyenlere renkli görüntüler sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleriyle çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçlarken milli bayramları da benzer içeriklerle kutlamaya devam ediyor.

Velilerden memnuniyet:

Etkinliğe çocuklarıyla katılan veliler programdan duydukları memnuniyeti paylaştı. Banu Yaylacı, four yıllık deneyimini aktarırken, "Hizmetlerinden çok memnunum. Çocuğum olumlu yönde gelişti. Kitap okuyor, resim, şiir, oyun derslerine katılıyor. Kızımı olumlu yönde etkiledi. Çok beğeniyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaylacı etkinlikteki duygu ve performansa da değinerek, "Cumhuriyet Bayramı da çok güzel kutladık. Kızım bir şiir okudu. Başarılarının devamını diliyorum kursun. Herkesi bekliyorum kütüphaneye" dedi.

Mine Çelik de hizmetten memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Bugün çocuklarımızla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna katıldık. Bir yıldır düzenli bir şekilde geliyoruz kızımla. Her etkinliğe katılıyoruz hemen hemen. Oldukça ilgili, güler yüzlü, mutlu, coşkulu geçiyor. Bize katkıda bulunan bütün öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız".

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültür, sanat ve eğitimle iç içe yetişmelerine katkı sağlayan çalışmalarını sürdürürken millî bayramların coşkusunu gelecek nesillere aktarmaya yönelik etkinliklerine devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FUAT ATTAROĞLU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ VE MÜZİK OKULU’NDA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. ETKİNLİKTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEHTER TAKIMI ÖĞRENCİLERİ COŞTURURKEN MİNİKLER DE ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI İLE CUMHURİYET BAYRAMI SEVİNCİNİ DOYASIYA YAŞADI.