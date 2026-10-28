Dolar 49,8327 +0,10%
Euro 55,4351 +0,13%
Bist 11.168,87 +0,16%
Altın Gram 6.516,13 -0,18%
EUR/USD 1,1127 -0,03%
Brent Petrol 111,18 +1,62%
--°

Fuat Attaroğlu çocuk kütüphanesinde miniklerle Cumhuriyet coşkusu

Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda 29 Ekim coşkusu mehter, şiirler ve Türk bayraklarıyla yaşandı; çocuklar hem eğlendi hem milli değerlerle buluştu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Fuat Attaroğlu çocuk kütüphanesinde miniklerle Cumhuriyet coşkusu

Kutlama programı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlik, çocuklara yönelik renkli ve coşkulu bir programla gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve program boyunca Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı çocuklara aktarıldı.

Programın en canlı anlarından biri, öğrencilerden oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlardan oluşan bölüm oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik eden minikler, birlik ve beraberlik duygusunu hep birlikte yaşadı.

Çocukların performansları:

Etkinlikte çocuklar okudukları şiirlerle ve küçük sahne düzenlemeleriyle bayram coşkusunu yansıttı. Düzenlenen etkinlikler Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine uygun içeriklerle şekillendirildi; hem eğitici hem eğlendirici bölümler yer aldı. Öğretmenlerin yönlendirmesiyle yapılan gösteriler, kutlamayı izleyenlere renkli görüntüler sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleriyle çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçlarken milli bayramları da benzer içeriklerle kutlamaya devam ediyor.

Velilerden memnuniyet:

Etkinliğe çocuklarıyla katılan veliler programdan duydukları memnuniyeti paylaştı. Banu Yaylacı, four yıllık deneyimini aktarırken, "Hizmetlerinden çok memnunum. Çocuğum olumlu yönde gelişti. Kitap okuyor, resim, şiir, oyun derslerine katılıyor. Kızımı olumlu yönde etkiledi. Çok beğeniyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaylacı etkinlikteki duygu ve performansa da değinerek, "Cumhuriyet Bayramı da çok güzel kutladık. Kızım bir şiir okudu. Başarılarının devamını diliyorum kursun. Herkesi bekliyorum kütüphaneye" dedi.

Mine Çelik de hizmetten memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Bugün çocuklarımızla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna katıldık. Bir yıldır düzenli bir şekilde geliyoruz kızımla. Her etkinliğe katılıyoruz hemen hemen. Oldukça ilgili, güler yüzlü, mutlu, coşkulu geçiyor. Bize katkıda bulunan bütün öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız".

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültür, sanat ve eğitimle iç içe yetişmelerine katkı sağlayan çalışmalarını sürdürürken millî bayramların coşkusunu gelecek nesillere aktarmaya yönelik etkinliklerine devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FUAT ATTAROĞLU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ VE MÜZİK OKULU’NDA 29 EKİM...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FUAT ATTAROĞLU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ VE MÜZİK OKULU’NDA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. ETKİNLİKTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEHTER TAKIMI ÖĞRENCİLERİ COŞTURURKEN MİNİKLER DE ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI İLE CUMHURİYET BAYRAMI SEVİNCİNİ DOYASIYA YAŞADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mısır ile deniz yetki alanlarında anlaşmaya hazırız, MSB duyurdu
images

Yaylacık’ta kirliliğe müdahale: 4 konar göçer çadırı tahliye edildi
images

Yaylada pratik çözüm: minare teleferikle yere yatırıldı
images

Bekleyen umutların yükü: Fenerbahçe taraftarında kronik strese dönüşen beklenti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ulus Dağı’nda 150 doğaseverle cumhuriyet coşkusu

Soma’nın ana arterinde toz ve çamur sona eriyor: Adnan Menderes Caddesi 8 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor

Tezgahını vicdana emanet eden simitçi Elazığ müftüsüyle buluştu

altıeylül belediye başkanı Hakan Şehirli'den 29 Ekim mesajı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı