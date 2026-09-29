Galatasaray çift idmanla Kasımpaşa maçına tempoyu yükseltti

Galatasaray çift idmanla Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı iki antrenmanla sürdürdü. Çalışmalar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti ve takım gün içinde hem fiziksel hem de taktiksel yüklemeye odaklandı.

antrenmanın içeriği:

Günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Teknik ısınmanın ardından ikinci bölümde oyuncular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla temposunu yükseltti. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dar alanda oynanan küçük turnuva ile sonlandırıldı; bu bölüm hem pres hem de hızlı oyun tercihlerini denemeye imkan verdi.

program ve sonraki adım:

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını sürdürecek ve yarın saat 11.00 ile 16.00'da yapılacak iki ayrı idmanla maça yönelik son provayı gerçekleştirecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLARLA SÜRDÜRDÜ.