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Kastamonu'da eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kastamonu'da jandarma operasyonlarında 28 gram metamfetamin, sentetik maddeler ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi; 8 gözaltından 2 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu'da eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

jandarma müdahalesinin kapsamı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ele geçirilen uyuşturucular

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 28 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid ve 5 adet sentetik ecza hapı ile birlikte uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparatlar ve bir pürmüz tipi çakmak bulundu. Ele geçen maddeler adli süreç için emniyet envanterine alındı.

ruhsatsız silah ve mühimmat

Ayrı bir çalışmada, meskun mahalde havaya ateş açtığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 25 tabanca fişeği, 169 av tüfeği fişeği ve 250 gram barut ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

sonrası ve adli süreç

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla iki kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında soruşturma ve adli süreç devam ediyor. Ele geçirilen maddeler ile silah ve mühimmatın kriminal incelemeleri sürüyor.

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU...

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ ŞAHISTAN 2’Sİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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