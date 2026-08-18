Tribünlerden Lyon'a tarih hatırlatması: 120. yıl koreografisi coşkuyu yükseltti

Maç öncesi atmosfer:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı. Çalınan marşlar ve tezahüratlarla maç önündeki heyecan yükseldi.

Görsel şölen ve koreografi:

Stadın belirli bölgelerine dağıtılan sarı-lacivert bayraklar ile geniş bir görsel alan oluşturuldu. Seremoni öncesinde Maraton Üst Tribünü’nde ortasında 120. yıl Fenerbahçe logosu bulunan ve 'Kaderimiz yazılmış seninle Fenerbahçe' yazılı dev koreografi açıldı; hazırlık tribünde büyük beğeni topladı.

Mesajlar ve destek:

Kale arkalarında ise futbolculara yönelik İngilizce mesajlar yer aldı. Okul Açık Tribünü'nde 'Büyük saltanatımız yakında tekrar geliyor', Kuzey Tribünü'nde ise 'Burası Kadıköy buradan çıkış yok' yazılı pankartlar açıldı. Seremonide çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile coşku zirveye çıkarken, taraftarlar yoğun alkışlarla takımlarını destekledi.

Hazırlanan koreografi hem tarihe vurgu yaptı hem de takımın moralini yükseltmeyi hedefledi; tribün organizasyonu ve erken katılım maç öncesi atmosferini güçlendirdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN LYON MAÇINA ÖZEL KOREOGRAFİ