Manisa FK, Sivasspor deplasmanı için hazırlıkları başlattı

manisa fk sahada hazırlıklara başladı:

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

antrenmanın içeriği:

Teknik heyet yönetimindeki çalışma, ilk bölümde ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenmanın devamında futbolcular dar alan oyunlarına yoğunlaştı ve çalışma bu bölümün ardından tamamlandı.

maç takvimi ve takip:

Manisa FK, ligde ilk iki haftada elde ettiği 2 galibiyetin ardından 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor karşılaşmasına hazırlanıyor. Kulüp, hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA EKENLER BETON SİVASSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.