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Manisa FK, Sivasspor deplasmanı için hazırlıkları başlattı

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 3. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maça antrenmanla hazırlandı; takım ilk iki haftada 2 galibiyet aldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa FK, Sivasspor deplasmanı için hazırlıkları başlattı

manisa fk sahada hazırlıklara başladı:

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

antrenmanın içeriği:

Teknik heyet yönetimindeki çalışma, ilk bölümde ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenmanın devamında futbolcular dar alan oyunlarına yoğunlaştı ve çalışma bu bölümün ardından tamamlandı.

maç takvimi ve takip:

Manisa FK, ligde ilk iki haftada elde ettiği 2 galibiyetin ardından 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor karşılaşmasına hazırlanıyor. Kulüp, hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA EKENLER BETON SİVASSPOR İLE...

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA EKENLER BETON SİVASSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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