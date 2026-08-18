Manisa FK, Sivasspor deplasmanı için hazırlıkları başlattı

manisa fk sahada hazırlıklara başladı:
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
antrenmanın içeriği:
Teknik heyet yönetimindeki çalışma, ilk bölümde ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenmanın devamında futbolcular dar alan oyunlarına yoğunlaştı ve çalışma bu bölümün ardından tamamlandı.
maç takvimi ve takip:
Manisa FK, ligde ilk iki haftada elde ettiği 2 galibiyetin ardından 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor karşılaşmasına hazırlanıyor. Kulüp, hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA EKENLER BETON SİVASSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
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