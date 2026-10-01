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Galatasaray Kasımpaşa sınavına taktik hazırlıklarla hazırlanıyor

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma, 8'e 2 pas ve taktik çalışmayla Kasımpaşa maçına hazırlandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Kasımpaşa sınavına taktik hazırlıklarla hazırlanıyor

Galatasaray'dan Kasımpaşa maçı öncesi antrenman

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın akışı:

Çalışma dinamik ısınma ile başladı. İki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Gündem ve sonraki randevu:

Galatasaray, yarın saat 17.30'da deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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