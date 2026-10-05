GastroAntep festivali şehirde kültür, sanat ve çocuk etkinlikleriyle dolaşıma çıktı

Festival şehir çapında devam ediyor:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleriyle gerçekleşen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde kentin farklı mekânlarını etkinlik alanına dönüştürdü. Program; geleneksel sanatlar, sahne sanatları, sergiler ve çocuk atölyeleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

Çocuklara yönelik etkinlikler ve atölyeler:

Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen Ahşap Oyuncak Atölyesi, Anadolu'nun köklü oyuncakçılık geleneğini yeni kuşaklarla buluşturdu. Çocuklar el yapımı oyuncakların üretim süreçlerini deneyimleyerek geleneksel oyuncak kültürünün tarihçesini öğrendi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali ise Forum Gaziantep ve Paribu Cineverse Gaziantep'te film gösterimleri ve atölyelerle devam etti. Günün seçkisinde 'Süper 1 Takım', 'Kutup Kahramanları' ve 'Maşa ile Koca Ayı' gibi yapımlar yer aldı. Ayrıca Tolga Canbeyli ile Oyunculuk Atölyesi ve Ümran Özen ile Çocuklar İçin Bilinçli Nefes Atölyesi çocuklara farklı disiplinlerde deneyim sundu.

Karaoke Karavan ve çocukların sesi:

Gaziantep Festival Park'taki Karaoke Karavan, minik katılımcılara açık bir sahne imkânı sağladı; çocuklar sevdikleri şarkıları seslendirerek festivalin interaktif anlarına katkıda bulundu.

Sahne sanatları ve geleneksel miras:

Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nde sahnelenen Ozanların İzinde Âşıkların Yolunda, Opera Anadolu'da adlı program, Anadolu'nun sözlü kültür mirasını opera diliyle yorumladı. Programın sanat yönetmenliğini yapan opera sanatçısı ve müzik eğitimcisi Ceylan Mira Balcı tarafından hazırlanan konser, '7 Bölge, 7 Ozan, 7 Eser' teması çerçevesinde farklı coğrafyalardan ozan eserlerini çağdaş sahne pratikleriyle izleyiciye taşıdı.

Sergiler: şehit yakınları, gaziler ve filografi:

Zeugma Mozaik Müzesi'nde Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı kapsamında üretilen 30 eser sergilendi. Çalışmalar; akrilik, yağlı boya ve ebru gibi tekniklerle hazırlanarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Program, sanatın iyileştirici gücünü vurgulayarak şehit ve gazi yakınlarının üretim süreçlerine destek olmayı amaçlıyor.

Gaziantep Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Geçmişten Geleceğe Filografi Sanatı Sergisi ise tel ve çivinin ustalıkla birleştiği eserlerle filografinin geleneksel üretim geleneğini güncel yorumlarla paylaştı.

Festival, kent genelinde kurulan mekânlar ve süreklilik gösteren programıyla hem yerel kültür mirasını görünür kıldı hem de çocuklardan yetişkinlere uzanan geniş bir izleyici profiline sanatla buluşma fırsatı sundu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE GERÇEKLEŞEN GASTROANTEP KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, İKİNCİ GÜNÜNDE GELENEKSEL SANATLARDAN SAHNE SANATLARINA, SERGİLERDEN ÇOCUK ETKİNLİKLERİNE UZANAN PROGRAMIYLA DEVAM ETTİ.