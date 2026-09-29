Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Özcan Deniz duruşmaya katıldı

Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile kardeşi Yurda Deniz tarafından açılan ve diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında görülen hakaret davasında tanık olarak Aydın Adliyesi'ne geldi. Duruşma Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

duruşma sonrası açıklama:

Tanık olarak dinlenen Deniz, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı ve kardeşine destek verdi. Deniz, davanın tarafsız değerlendirilmediğini belirterek şunları söyledi: "Davayla ilgili çok yersiz ve haksız bir dava. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil. ’Metres’ demiş. Ondan sonra işte anneme ve küçük kız kardeşim Melek’e. ’Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım’ demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı. Kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir, durum bu. Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim"

mahkemenin kararı:

Mahkemenin, sanık Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtaratı (uyarısı) yapılmasına karar verdiği öğrenildi. Habere göre, Semerci’nin ön ödemeyi yapması halinde davanın düşmesi bekleniyor.

AYDIN’DA KARDEŞİ SİBEL DENİZ SEMERCİ HAKKINDA AÇILAN HAKARET DAVASINDA TANIK OLARAK DİNLENEN ÖZCAN DENİZ, DURUŞMA SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMADA DAVAYI “YERSİZ VE HAKSIZ” OLARAK NİTELENDİREREK KARDEŞİNE DESTEK VERDİĞİNİ SÖYLEDİ.