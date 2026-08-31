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Gaziantep’e getirilen emlakçı Nihat Balyemez için veda günü

Girne açıklarında batan gemide ölen emlakçı Nihat Balyemez'in cenazesi, adli işlemlerin ardından uçakla Gaziantep'e getirildi; ailesi yakınları teslim aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep’e getirilen emlakçı Nihat Balyemez için veda günü

Gaziantep’e getirilen cenaze yakınları tarafından teslim alındı

Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden emlakçı Nihat Balyemez'in cenazesi, Girne'deki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından hava yoluyla memleketi Gaziantep'e gönderildi. Cenaze, Gaziantep Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı ve duygusal anlar yaşandı.

batan gemi kazasının bilançosu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayıp, 241 kişi sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybedenler arasında yer alan ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Nihat Balyemez'in cenazesi sabah saatlerinde adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından nakledildi.

cenaze töreni ve programı:

Cenaze Gaziantep Havalimanı'nda teslim alındıktan sonra Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Nihat Balyemez için cenaze namazı, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de 1 Eylül Salı günü öğle namazını müteakip kılınacak ve ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene ailesi ve yakınları katılarak gözyaşı döktü.

BATAN GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN NİHAT BALYEMEZ’İN CENAZESİ GAZİANTEP’E GETİRİLDİ

BATAN GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN NİHAT BALYEMEZ’İN CENAZESİ GAZİANTEP’E GETİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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