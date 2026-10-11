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Gaziantep'te beklenen performans gelmedi: teknik direktör Ak hayal kırıklığını açıkladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Çorum'a 3-0 yenildi; teknik direktör Orhan Ak, talihsiz goller ve eksikler nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gaziantep'te beklenen performans gelmedi: teknik direktör Ak hayal kırıklığını açıkladı

Gaziantep FK sahasında 3-0 mağlup oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Çorum Futbol Kulübü’ne 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Orhan Ak kötü sonucun yarattığı üzüntüyü ve sorumluluğu üstlendi.

maçın kritik anları:

Orhan Ak, maçın başında yenilen ilk golün takım üzerindeki etkisine dikkat çekti ve "Bugün hayal kırıklığı yaşıyoruz" diyerek taraftarlardan özür diledi. İki haftalık hazırlanma sürecine rağmen beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirten Ak, oyuncuların pozisyonlara girdiğini ancak bunları değerlendiremediklerini, karşı tarafın ise fırsatları kaçırmadığını vurguladı. Ayrıca Melek'in geç gelmesi nedeniyle onunla başlayamadıklarını ve Arda'nın sakatlığı yüzünden maça katkı veremediğini aktardı.

teknik değerlendirme ve sorumluluk açıklaması:

Teknik direktör Ak, takımın gayretinden emin olduğunu fakat oyun içinde istenen standardın yakalanamadığını söyledi. "Farklı arayışlar bulmaya çalışıyoruz. Bugün sonuçta sorumluluk benim," ifadeleriyle takımın hazırlanmasından kendisinin sorumlu olduğunu belirtti. Ak, ligde belli bir standart seviyesinde kalınmadığında bunun cezalandırıldığını, ikinci yarıda oyun dengesini yakaladıklarını ancak ikinci golün ardından geri dönmenin zorlaştığını ifade etti. Sözlerini "Bazen istedikleriniz olmuyor, bu oyunun özü goldür. Gol olmayınca istediğiniz de olmuyor" şeklinde tamamladı.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ORHAN AK, SAHALARINDA 3-0 KAYBETTİKLERİ ÇORUM FUTBOL...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ORHAN AK, SAHALARINDA 3-0 KAYBETTİKLERİ ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ ARDINDAN, "BUGÜN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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