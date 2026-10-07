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Gaziantep'te tartışma can aldı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartışma sonrası göğüs ve kasıklarından bıçaklanan 16 yaşındaki Muhammed Salih, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te tartışma can aldı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 16 yaşındaki Muhammed Salih ile iki çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammed Salih, göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı ve ağır yaralandı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı çocuk, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve müdahale:

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri çevrede inceleme başlattı. Saldırganların isimleri henüz öğrenilemezken, olay sonrası kaçan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların ve geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Emniyet ekipleri delil toplama ve tanık ifadelerine başvurma çalışmalarını sürdürüyor.

Cenaze ve yasal süreç:

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, gerekli işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Gaziantep’te bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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