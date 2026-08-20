Dolar 47,7731 -0,36%
Euro 56,1838 +0,33%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.025,39 +0,63%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,41 +1,95%
--°

Bilecik'te çınara can suyu veren Ömer Bolat kentte temaslarını sürdürdü

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik ve Bozüyük'te yapılan ziyaretlerde valilik bahçesine çınar fidanı dikti ve kurumlarla görüştü.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te çınara can suyu veren Ömer Bolat kentte temaslarını sürdürdü

Ömer Bolat'ın Bilecik programı:

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik ve Bozüyük'te planlanan ziyaretler için kente geldi. Gün boyunca resmi kurum temsilcileri, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Bakan Bolat, kent gündemine ilişkin bilgi aldı ve temaslarını sürdürdü.

Valilik bahçesinde çınar dikimi:

Program kapsamında Bilecik Valiliği bahçesinde adına ayrılan noktaya çınar fidanı diken Bolat, fidanı toprakla buluşturarak sembolik bir can suyu verdi. Ziyaretin ardından valilik özel defterini imzalayan Bakan, Vali Faik Oktay Sözer'den kente ilişkin bilgiler aldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İl ziyaretleri ve toplantılar:

Bolat, ilk olarak Bozüyük Kaymakamlığı ile başlayan programında iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Ardından kent merkezinde AK Parti ve MHP Bilecik İl Başkanlıkları ziyaret edildi. Günün ilerleyen saatlerinde Bilecik İl Ticaret Müdürlüğüni ziyaret edecek olan Bakan, son olarak Yeni Valilik Konferans Salonunda STK'larla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirecek.

Gerçekleştirilen ziyaretler, yerel yönetim ve sivil toplum ile ilişkilerin güçlendirilmesine odaklandı; Bakan Bolat'ın programı kent gündemi ve işbirliği alanlarına yönelik görüşmeler içeriyordu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Bilecik&#039;te

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Bilecik'te

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Drone'ların gücü sahada test edildi: Samsun ödül töreninde birinci oldu
images

Umut Yakup Tanrıöver, kaybının dördüncü yılında mezarında dualarla anıldı
images

şahinbey'de çiftçilere 1,8 milyon kg tohum ve 2 milyon kg gübre desteği
images

Süleymanpaşa gençlik merkezinde son rötuşlar, açılış için gün sayılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı