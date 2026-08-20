Bilecik'te çınara can suyu veren Ömer Bolat kentte temaslarını sürdürdü

Ömer Bolat'ın Bilecik programı:

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik ve Bozüyük'te planlanan ziyaretler için kente geldi. Gün boyunca resmi kurum temsilcileri, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Bakan Bolat, kent gündemine ilişkin bilgi aldı ve temaslarını sürdürdü.

Valilik bahçesinde çınar dikimi:

Program kapsamında Bilecik Valiliği bahçesinde adına ayrılan noktaya çınar fidanı diken Bolat, fidanı toprakla buluşturarak sembolik bir can suyu verdi. Ziyaretin ardından valilik özel defterini imzalayan Bakan, Vali Faik Oktay Sözer'den kente ilişkin bilgiler aldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İl ziyaretleri ve toplantılar:

Bolat, ilk olarak Bozüyük Kaymakamlığı ile başlayan programında iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Ardından kent merkezinde AK Parti ve MHP Bilecik İl Başkanlıkları ziyaret edildi. Günün ilerleyen saatlerinde Bilecik İl Ticaret Müdürlüğüni ziyaret edecek olan Bakan, son olarak Yeni Valilik Konferans Salonunda STK'larla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirecek.

Gerçekleştirilen ziyaretler, yerel yönetim ve sivil toplum ile ilişkilerin güçlendirilmesine odaklandı; Bakan Bolat'ın programı kent gündemi ve işbirliği alanlarına yönelik görüşmeler içeriyordu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Bilecik'te