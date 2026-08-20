Pendikspor yeni isim sponsoruyla yola çıktı, transferlerini resmen tanıttı

Pendikspor törenle yeni sezona hazırlandığını duyurdu

Pendikspor, 2026-2027 sezonu öncesinde düzenlenen resmi törenle kulübün yeni isim sponsorluğu anlaşmasını açıkladı ve kadroya kattığı oyuncuları kamuoyuna tanıttı. Programa kulüp yönetimi, teknik heyet, futbolcular, sponsorluk ortakları ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Pendikspor ile ana sponsoru arasındaki anlaşma resmî olarak imzalandı.

Yeni transferler:

Törende kırmızı-beyazlı formayı giymeye hazırlanan transferler sahneye çıktı. Pendikspor’un yeni sezon kadrosuna katılan isimler şunlar: Ahmet Özkaya, Emrah Başsan, Erdem Gökçe, İsmaila Manga, Kerem Kalafat, Onuralp Çakıroğlu, Safa Yıldırım, Samuel Abifade, Favour Agingy Fomujang ve Taha Emre İnce. Ayrıca kulübün altyapısından yetişen ve profesyonelliğe adım atan Oğulcan Aşıkcı da tanıtılan isimler arasında yer aldı.

Yönetim ve sponsorun mesajları:

Pendikspor Dernek Başkanı Atakan Yüce, kulübün 76 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Pendikspor camiası olarak büyük bir aileyiz" dedi ve yeni sezonun camiaya hayırlı olmasını diledi. Yüce, ana sponsorun katkılarına özel teşekkür ederek, Muharrem Kır ve ekibinin kulübe maddi ve manevi destek sağladığını belirtti.

Ana sponsor Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kır ise iş birliğinin yalnızca ticari olmadığını ifade etti: "Biz artık sadece bir sponsor değil, bu yolun bir parçasıyız. Pendikspor’un her maçında, her mücadelesinde ve her başarısında aynı heyecanı paylaşacağız." Pendikspor Asbaşkanı Yusuf Yakut da kulübün şehrin ortak değeri olduğunu belirterek birlik mesajı verdi ve sponsorlara teşekkür etti.

Sponsorlara takdim ve kapanış:

Programın son bölümünde kulübe destek veren diğer sponsorlara teşekkür edilip forma takdim edildi. Tören, yönetim, sponsorlar ve futbolcuların birlikte verdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Etkinlik, hem sportif hazırlık sürecinin hem de yeni sponsorluk döneminin resmî başlangıcı olarak değerlendirildi.

PROGRAMDA KULÜBE DESTEK VEREN SPONSORLARA DA FORMA TAKDİM EDİLDİ.