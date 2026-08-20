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Menemen'in bir asırlık hayali: tarihi hükümet konağı müze oluyor

Menemen'de 1896 tarihli Hükümet Konağı rekonstrüksiyonla yeniden inşa edilerek Menemen Şehir Müzesi olacak; temel törenine geniş protokol ve halk katıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:45

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Menemen'in bir asırlık hayali: tarihi hükümet konağı müze oluyor

Menemen şehir müzesi için temel atma töreni:

Menemen'de yaklaşık 96 yıl sonra, ilçenin yıllardır süren müze hayali somut adımla ilerliyor. 1896'da hizmete giren ve 1984'te yıkılan tarihi Hükümet Konağı, aslına uygun rekonstrüksiyon yöntemiyle aynı yerde yeniden inşa edilerek Menemen Şehir Müzesi olarak düzenlenecek. Temel atma töreni, yerel yönetimin ve geniş katılımlı protokolün iştirakiyle gerçekleştirildi.

Protokol ve geniş katılım:

Törene, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Muhammed Doğan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Oğuz Ertaş, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve STK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Projenin taşıdığı önem ve içerik:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, törende ilçenin neredeyse bir asırlık müze hayalinin bugün gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Pehlivan, projenin sadece bir bina inşa etmek olmadığını; Menemen'in hafızasını korumak, geçmişle gelecek arasında köprü kurmak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak amacını taşıdığını ifade etti. Belediye başkanının aktardığına göre, kent belleği şu an için büyük ölçüde hemşehrilerin katkısıyla şekilleniyor.

Pehlivan'ın verdiği sayılara göre müze koleksiyonu, bağışçılar ve kent sakinlerinin emanetleriyle yaklaşık 4 bin 500 obje ve 2 bin 500 arşiv belgesinden oluşuyor. Bu birikim, Menemen'in sosyal ve kültürel tarihine dair somut kaynaklar sunacak; sergileme ve arşivleme çalışmalarıyla korunacak.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise projenin bir kentin hafızasına sahip çıkma eylemi olduğunu belirtti ve tarihi mekânları gençlik ve kültür alanlarına dönüştürme yaklaşımının Menemen'de de sürdüğünü dile getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya konuşmasında, ilçe genelinde gerçekleştirilen eserlerin Menemen'e kazandırdığı dönüşüme dikkat çekti. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da eserin Menemen'in gençliği ve geleceğine yapılmış özel bir yatırım olduğunu vurguladı.

Tören, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve halk oyunları ile başladı; ardından protokol konuşmaları yapıldı. Konuşmaların sonunda Menemen Müftüsü Hayati Yelkovan'ın duası eşliğinde protokol üyeleri, inşaat alanında oluşturulan platformda butonlara basarak temeli sembolik olarak attı. Bu adım, ilçede yıllardır beklenen bir kültürel mekânın somutlaşmasının başlangıcı olarak değerlendirildi.

Belediye yetkilileri, projenin ilerleyen aşamalarında sergi düzenlemeleri, arşiv erişimi ve eğitim programlarıyla müzenin sadece ziyaret edilecek bir yer değil; aynı zamanda araştırma ve eğitim üssü haline getirilmesini hedeflediklerini belirtti. Yerel katkılar ve bağışlarla şekillenen koleksiyonun açılışı, hem Menemen'in tarihine sahip çıkma hem de geleceğe yatırımı simgeleyecek.

İLÇE TARİHİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYACAK MÜZENİN TEMEL ATMA TÖRENİ DE MÜZENİN ÖNEMİNE LAYIK BİR...

İLÇE TARİHİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYACAK MÜZENİN TEMEL ATMA TÖRENİ DE MÜZENİN ÖNEMİNE LAYIK BİR ŞEKİLDE GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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