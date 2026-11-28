Gaziantep'te destek yürüyüşü ve kampanya:

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" yürüyüşüne 7'den 70'e binlerce kişi katıldı. Katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla yürürken sloganlarla Filistin halkına dayanışma mesajı verdi. Etkinlik, şehir merkezinden başlayıp Kamil Ocak Spor Salonu çevresinde son buldu.

Belediye başkanının vurguları:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yürüyüş alanında yaptığı konuşmada birlik ve vicdan vurgusu yaptı. Yılmaz, "Biz bugün bu zulmün isyanını haykırmak için bir araya geldik" dedi ve Gaziantep'in yardımseverliğine dikkat çekti. Başkan, salona getirilen yardım paketleri ve oyuncaklarla ilgili olarak Gaziantep halkının duyarlılığından gurur duyduğunu belirtti.

Maç öncesi oyuncak ve yardım kampanyası:

Yürüyüşün ardından Kamil Ocak Spor Salonu'nda yapılacak Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Gelişim maçı öncesi, vatandaşlarca getirilen binlerce oyuncak ve kıyafet salona atıldı. Toplanan malzemeler, Filistin'e ulaştırılmak üzere kolilere ve çuvallara konularak teslim hazırlığına alındı. O anlar salonda duygusal görüntüler ortaya çıkardı ve kampanyanın yoğun katılımı öne çıktı.

Etkinlik, yerel yönetim ile spor camiasının ortak dayanışma adımı olarak kayda geçti; yürüyüş ve yardım kampanyası, katılımcıların güçlü mesajlarıyla sonlandı.

GAZİANTEP'TEN FİLİSTİN'E GÜÇLÜ DESTEK: BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ, MAÇ ÖNCESİ BİNLERCE OYUNCAK SALONA ATILDI