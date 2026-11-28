çayeli'de 4. hamsi festivali palamut damgası

Rize'nin Çayeli ilçesinde belediye tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Hamsi Festivali, denizlerdeki palamut bolluğuna rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bölgedeki palamut artışı nedeniyle hamsi miktarında azalma gözlense de etkinlik planlandığı şekilde sürdü ve ızgaralarda bu yıl hem hamsi hem de palamut pişirildi.

ikram organizasyonu ve tüketim hızı:

Festival kapsamında balıklar bir gün önceden hazırlanıp ızgaralarda pişirildikten sonra sebzelerle birlikte ekmek arasına konularak vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar, 4 bin kişilik hazırlanmış hamsi ekmek ve palamut ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Hazırlanan miktar yaklaşık bir saatte tükendi; organizasyon, artan taleple başa çıkmak için yakınlardaki balıkhaneler ve fırınlarla iletişime geçildi.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi etkinliğe ilişkin olarak organizasyon detaylarına değindi: "Hamsi festivalinin dördüncüsünü yapıyoruz. Malumunuz bu sene palamut hamsiyi yediği için, yani bulabildiğimiz kadar hamsi bulduk hemşehrilerimize ikram edeceğiz, bulamadıklarımıza da hamsiyi yiyen palamutu ikram edeceğiz. Baktık kalabalık aşırı, olmadı Kayseri’den sucuk getirdik sucuk ikram edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Onun için yaklaşık 4 bin kişilik bir hazırlık yaptık. Şu anda hazırlığımız var ama yetmediğinde hemen yakınlarımızda balıkhaneler var, oralara haber gönderiyoruz. Ekmeğimiz yetmezse fırıncılardan ekmek alarak buradaki sayıyı artırmaya çalışacağız".

festivalin hedefi ve mesajı:

Başkan Çiftçi, festivalin amacını birlik ve beraberlik olarak özetledi: "Asıl amacımız hemşehrilerimizi burada buluşturmak. Yani balık bu sene bol oldu, tüm Türkiye sathında herkes balıktan nasibini aldı. Bizim asıl amacımız hamsi ve balık üzerinden hemşehrilerimizi bir araya getirmek. Yani her şeyden çok tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan duygusunu hemşehrilerimize, tüm ülkemize oturtmamız gerekiyor. Bunun için de hemşehrilerimizi mümkün olduğu kadar ortak duygularda bir araya getireceğiz. Bugün hem duygulara hitap edeceğiz hem de mideye hitap edeceğiz".

Konuşmasının sonunda denizlerdeki palamut bolluğuna esprili bir dille değinen Çiftçi, "Evet tabii palamut, palamutun besin kaynağı hamsi. Karadeniz’deki hamsiyi palamut yiyor. Evet, hamsinin intikamını palamuttan alacağız gibi gözüküyor" diyerek festivale renk kattı.

Festival, bölge halkını bir araya getirme hedefiyle planlandığı biçimde devam ederken, bu yılki organizasyon palamutun da ızgaralardaki yerini aldığı bir etkinlik olarak kayda geçti.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ: "HAMSİNİN İNTİKAMINI PALAMUTTAN ALACAĞIZ GİBİ GÖZÜKÜYOR"