Gaziosmanpaşa'da atölye kazası: 4. kattan düşen yük asansörü işçiyi ağır yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tekstil atölyesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yük asansörünün 4. kattan düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı. Olayda yaralanan çalışanın kimliğinin Suriye uyruklu Ahmed olduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde gerçekleşti. Atölyede çalışan Ahmed, atölyenin 4. katından yük asansörüne bindiği sırada asansörün henüz bilinmeyen bir nedenle aniden düştüğü belirtildi. Olayı fark eden diğer çalışanlar derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı; yetkililer işçinin sağlık durumunun ağır olduğunu açıkladı.

soruşturma ve ilk işlemler:

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, asansör kazası ile ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sürerken atölyenin yöneticisi ifadeye çağrılarak polis merkezine götürüldü. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA’DA BİR TEKSTİL ATÖLYESİNDE YÜK ASANSÖRÜNÜN 4. KATTAN DÜŞMESİ SONUCUNDA İŞÇİ AĞIR YARALANDI. FABRİKAYA GELEN OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ASANSÖR KAZASIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.