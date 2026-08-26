Dolar 48,1125 +0,07%
Euro 56,1524 -0,05%
Bist 14.705,05 +1,60%
Altın Gram 7.235,71 -0,36%
EUR/USD 1,1667 -0,07%
Brent Petrol 84,86 -2,76%
--°

Gaziosmanpaşa'da atölye kazası: 4. kattan düşen yük asansörü işçiyi ağır yaraladı

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'ndeki tekstil atölyesinde 4. kattan yük asansörünün aniden düşmesi sonucu Suriye uyruklu işçi Ahmed ağır yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziosmanpaşa'da atölye kazası: 4. kattan düşen yük asansörü işçiyi ağır yaraladı

Gaziosmanpaşa'da atölye kazası: 4. kattan düşen yük asansörü işçiyi ağır yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tekstil atölyesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yük asansörünün 4. kattan düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı. Olayda yaralanan çalışanın kimliğinin Suriye uyruklu Ahmed olduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde gerçekleşti. Atölyede çalışan Ahmed, atölyenin 4. katından yük asansörüne bindiği sırada asansörün henüz bilinmeyen bir nedenle aniden düştüğü belirtildi. Olayı fark eden diğer çalışanlar derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı; yetkililer işçinin sağlık durumunun ağır olduğunu açıkladı.

soruşturma ve ilk işlemler:

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, asansör kazası ile ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sürerken atölyenin yöneticisi ifadeye çağrılarak polis merkezine götürüldü. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA’DA BİR TEKSTİL ATÖLYESİNDE YÜK ASANSÖRÜNÜN 4. KATTAN DÜŞMESİ SONUCUNDA İŞÇİ...

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA’DA BİR TEKSTİL ATÖLYESİNDE YÜK ASANSÖRÜNÜN 4. KATTAN DÜŞMESİ SONUCUNDA İŞÇİ AĞIR YARALANDI. FABRİKAYA GELEN OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ASANSÖR KAZASIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapalı pazar deposunda oyun tehlikesi: iki çocuk çatının çökmesiyle mahsur kaldı
images

Boşanma sürecinde bıçaklı saldırı: kadın hastaneye kaldırıldı
images

Selin gölgesindeki kasabalar: Bhotekoshi nehrinin taşması Nepal'de hayatı vurdu
images

Yahyalı'da komşu tartışması ölümle sonuçlandı: eski muhtar yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Talas Sporcu Fabrikası'ndan çıkan dokuz yetenek Kayserispor yolunda

Metin Diyadin: üç haftada alınan 6 puan bizi farklı atmosfere sokmamalı

Karakaş Konağı Malatya'nın kültür mirasına yeniden dönüyor

Büyük taarruz'un 104. yılı: Afyonkarahisar'da valilik ziyaretinde protokol buluşması

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti