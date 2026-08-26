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Gaziosmanpaşa'da takip sonrası cinayet: şüpheli adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisi Şerife Gezer'i takip edip tabancayla öldürdüğü iddia edilen Hakan S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:37

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziosmanpaşa'da takip sonrası cinayet: şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın özeti:

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde geçen gün meydana gelen olayda, eski sevgilisi Şerife Gezer'in sokakta yürürken eski ilişkisinin tarafı olduğu belirtilen Hakan S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü bildirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre olay dün gerçekleşti. Şerife Gezer sokakta yürüdüğü sırada karşılaştığı Hakan S. iddiasına göre yanında getirdiği tabancayla Gezer'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri zanlıyı ikna ederek gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesi ve soruşturma:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, tarafların 10 yıllık ilişki yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldıkları, maktulün aradan geçen sürede başkasıyla nişanlandığı tespit edildi. İddiaya göre Hakan S. takıntılı bir tutum sergiledi ve maktulün hakkında iki hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında zanlının, Gezer'in evine yakın bir yerde beklediği, maktulü takip ettiği ve ruhsatsız silah taşıdığı belirlendi. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, "Konuşmak istemeyince öfkelendim" dediği, bir dükkâna giren Gezer ile konuşmak istediğini fakat konuşamayınca silahına davrandığını söylediği bildirildi. Olay sonrası intihar edeceğini ancak polislerin ikna etmesiyle vazgeçtiğini belirttiği ve ifadesinde pişman olduğunu söylediği aktarıldı.

Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi ve işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

ŞÜPHELİ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

ŞÜPHELİ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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