Dolar 48,1123 +0,07%
Euro 56,1756 0,00%
Bist 14.696,61 +1,54%
Altın Gram 7.239,54 -0,30%
EUR/USD 1,1674 -0,01%
Brent Petrol 85,51 -2,02%
--°

Kaçak silah ticaretine Adapazarı'nda polis müdahalesi

Sakarya'da yürütülen çalışmada 6 ruhsatsız tüfek ve toplam 1.600 fişek ele geçirildi; Adapazarı'ndaki iki iş yeri sahibi, C.B. ve A.B., gözaltına alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaçak silah ticaretine Adapazarı'nda polis müdahalesi

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik teknik ve fiziki takip sonrası iki iş yerine operasyon düzenledi.

ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tüfek ile 750 adet 7,65 mm, 300 adet 22 kalibre, 250 adet 6,35 mm, 200 adet 45 kalibre, 50 adet 38 kalibre ve 50 adet 3,57 mm olmak üzere toplam 1.600 adet fişek ele geçirildi.

soruşturmanın kapsamı:

Operasyon kapsamında C.B. (43) ve A.B. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı; soruşturma işlemleri ilgili birimlerce sürdürülüyor.

SAKARYA&#039;DA POLİS EKİPLERİNCE SİLAH KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK İŞ YERLERİNE DÜZENLENEN...

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE SİLAH KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK İŞ YERLERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 RUHSATSIZ TÜFEK İLE 1600 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı
images

Kuytul soruşturmasında gizli tanık: sırtında sopa kırıldığı iddiası
images

Elazığ organize sanayi bölgesinde duman yükseldi, ekiplerin müdahalesi devam edi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

Eğitime ara yok: Yığılca'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına destek

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı