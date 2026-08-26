Kaçak silah ticaretine Adapazarı'nda polis müdahalesi

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik teknik ve fiziki takip sonrası iki iş yerine operasyon düzenledi.

ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tüfek ile 750 adet 7,65 mm, 300 adet 22 kalibre, 250 adet 6,35 mm, 200 adet 45 kalibre, 50 adet 38 kalibre ve 50 adet 3,57 mm olmak üzere toplam 1.600 adet fişek ele geçirildi.

soruşturmanın kapsamı:

Operasyon kapsamında C.B. (43) ve A.B. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı; soruşturma işlemleri ilgili birimlerce sürdürülüyor.

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE SİLAH KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK İŞ YERLERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 RUHSATSIZ TÜFEK İLE 1600 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ