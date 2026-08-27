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Gebelikte yükselen tansiyon: erken tanı ve düzenli takip hayati

Prof. Dr. Ayhan Sucak, gebelikte 20. haftadan sonra başlayan tansiyon yükselmelerinin ciddiye alınması ve düzenli kontrollerle izlenmesi gerektiğini belirtti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gebelikte yükselen tansiyon: erken tanı ve düzenli takip hayati

Liv Hospital Ulus Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Sucak, gebelik sürecinde ortaya çıkan yüksek tansiyonun anne ve bebek sağlığı açısından ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle gebeliğin ikinci yarısında tansiyon takibinin önem kazandığını belirten Sucak, rutin kontrollerin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

20. haftadan sonra tansiyon yükselmesine dikkat:

Prof. Dr. Sucak, gebelikte 20. haftadan sonra ortaya çıkan tansiyon yüksekliğinin gebelik hipertansiyonu veya preeklampsi açısından değerlendirildiğini aktarıyor. Tek bir ölçümle karar verilmemesi gerektiğini, gerektiğinde hekim tarafından tekrarlayan ölçümler ve ek tetkiklerin yapılmasının önem taşıdığını belirtti.

uyarı veren belirtiler:

Preeklampsinin yalnızca tansiyon yüksekliği olmadığını hatırlatan Sucak, anne adaylarının şiddetli veya geçmeyen baş ağrısı, görmede bulanıklık ya da ışık çakmaları, yüzde ve ellerde ani şişlik, üst karın ağrısı, nefes darlığı ve genel olarak belirgin kötü hissetme gibi şikayetleri önemsemeleri gerektiğini söyledi. Bu belirtilerden herhangi biri görülürse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

risk grupları ve takip önerileri:

Sucak, bazı anne adaylarının daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. Daha önce preeklampsi öyküsü olanlar, kronik hipertansiyonu bulunanlar, diyabet veya böbrek hastalığı olanlar ve çoğul gebelik yaşayanlar öncelikli risk grupları arasında sayıldı. Ancak hiçbir risk faktörü olmayanlarda da gebelik sırasında hipertansiyon gelişebileceğinin unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

Gebelik boyunca tansiyon ölçümlerinin yanı sıra, gerektiğinde kan ve idrar tetkikleri ile bebeğin gelişiminin değerlendirilmesinin, olası risklerin erken dönemde fark edilmesini sağladığını belirten Sucak, erken tanı ve uygun takip sayesinde hem anne hem de bebek için risklerin azaltılabileceğini söyledi. Anne adaylarına düzenli doktor kontrollerini aksatmama çağrısında bulundu.

PROF. DR. AYHAN SUCAK

PROF. DR. AYHAN SUCAK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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