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Gebze'de Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen voleybol turnuvası ikinci gününü tamamladı

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği Dursun Ali Arslan anma voleybol turnuvasının ikinci günü sona erdi; Gebze Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor rakiplerini mağlup etti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gebze'de Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen voleybol turnuvası ikinci gününü tamamladı

Turnuvanın ikinci günü tamamlandı

Gebze Belediyesi tarafından merhum başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen voleybol turnuvasının ikinci günü, Gebze Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Organizasyonda ev sahibi ekipler ile İstanbul temsilcileri sahadan galip ayrıldı.

Gebze Belediyespor, Sungurlu'yı 3-1 yendi:

Günün açılış maçında ev sahibi Gebze Belediyespor ile Sungurlu Belediyespor karşılaştı. İlk seti 19-25 kaybeden Gebze Belediyespor, sonraki üç seti 25-19, 25-17 ve 25-18 alarak maçı 3-1 kazandı.

Maçta öne çıkan isimler arasında Gökhan Gökgöz vardı; Gökgöz kaydettiği 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Gürkan Uz ise 18 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor çekişmeli maçta galip geldi:

Günün ikinci karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul Gençlik Spor Kulübü kozlarını paylaştı. Setler 26-24, 26-24, 22-25 ve 25-23 sonuçlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Ali Fazlı 22 sayıyla, Aleksov ise 18 sayıyla öne çıktı. İstanbul Gençlik Spor Kulübü'nde maçın en skorer ismi Dick Kooy oldu ve 20 sayı kaydetti.

Turnuva programı ve sonraki maç takvimi Gebze Belediyesi tarafından duyurulmaya devam edecek.

GEBZE BELEDİYESİ TARAFINDAN MERHUM BAŞKAN YARDIMCISI DURSUN ALİ ARSLAN ANISINA DÜZENLENEN VOLEYBOL...

GEBZE BELEDİYESİ TARAFINDAN MERHUM BAŞKAN YARDIMCISI DURSUN ALİ ARSLAN ANISINA DÜZENLENEN VOLEYBOL TURNUVASININ İKİNCİ GÜN MAÇLARINDA GEBZE BELEDİYESPOR İLE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR RAKİPLERİNİ MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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