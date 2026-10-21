Gebze'de geleneksel estetik: Türk İslam sanatlarının izinde ii sergisi açıldı

Gebze'de 'Türk İslam sanatlarının izinde II' sergisi açıldı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türk İslam sanatlarının izinde II' sergisi, Uzman Psikolog Hatice Kübra Tongar ve sanatseverlerin katılımıyla Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Etkinlik, geleneksel sanat formlarını estetik ve kültürel birikimleriyle birlikte sergilemeyi amaçlıyor.

sergide öne çıkan sanat dalları:

Sergide tezhip, naht, minyatür ve hüsn-i hat alanlarından örnekler yer alıyor. Sunulan çalışmalar, teknik ustalığı ve estetik detaylarıyla geleneksel Türk İslam sanatlarının renk, kompozisyon ve biçim zenginliğini gözler önüne seriyor.

amaç ve ziyaret bilgileri:

Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen sergi, Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde 24 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek ve sanatseverlere geleneksel mirasla buluşma imkânı sunacak.

GEBZE BELEDİYESİNCE DÜZENLENEN "TÜRK İSLAM SANATLARI'NIN İZİNDE II" SERGİSİ, UZMAN PSİKOLOG HATİCE KÜBRA TONGAR VE SANATSEVERLERİN KATILIMIYLA AÇILDI.