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Gebze'de geleneksel estetik: Türk İslam sanatlarının izinde ii sergisi açıldı

Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan 'Türk İslam sanatlarının izinde II' sergisi, geleneksel Türk İslam sanatları örnekleriyle 24 Ekim'e kadar açık.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gebze'de geleneksel estetik: Türk İslam sanatlarının izinde ii sergisi açıldı

Gebze'de 'Türk İslam sanatlarının izinde II' sergisi açıldı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türk İslam sanatlarının izinde II' sergisi, Uzman Psikolog Hatice Kübra Tongar ve sanatseverlerin katılımıyla Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Etkinlik, geleneksel sanat formlarını estetik ve kültürel birikimleriyle birlikte sergilemeyi amaçlıyor.

sergide öne çıkan sanat dalları:

Sergide tezhip, naht, minyatür ve hüsn-i hat alanlarından örnekler yer alıyor. Sunulan çalışmalar, teknik ustalığı ve estetik detaylarıyla geleneksel Türk İslam sanatlarının renk, kompozisyon ve biçim zenginliğini gözler önüne seriyor.

amaç ve ziyaret bilgileri:

Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen sergi, Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde 24 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek ve sanatseverlere geleneksel mirasla buluşma imkânı sunacak.

GEBZE BELEDİYESİNCE DÜZENLENEN &quot;TÜRK İSLAM SANATLARI&#039;NIN İZİNDE II&quot; SERGİSİ, UZMAN PSİKOLOG HATİCE...

GEBZE BELEDİYESİNCE DÜZENLENEN "TÜRK İSLAM SANATLARI'NIN İZİNDE II" SERGİSİ, UZMAN PSİKOLOG HATİCE KÜBRA TONGAR VE SANATSEVERLERİN KATILIMIYLA AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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