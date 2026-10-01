Gebze'de okul kantinlerinde hijyen denetimi: öğrenci sağlığı ön planda

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı koşullarda beslenmesini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem satışa sunulan ürünlerin güvenliği hem de mevzuata uygunluk esas alındı.

Denetimin kapsamı:

Ekipler, raflarda yer alan ürünlerin son kullanma tarihlerini, işletmelerin genel hijyen koşullarını ve fiyat etiketlerini tek tek inceledi. Ayrıca satılan ürünlerin, öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik hazırlanan ilgili mevzuatlara uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimde dikkat edilen noktalar:

Kontroller sırasında; ambalaj bütünlüğü, saklama koşulları, etiket bilgileri ve reyon düzeni gibi hususlar göz önünde bulunduruldu. Ekipler, hem gözlem hem de kayıt incelemesiyle kantinlerin standartlara uyumunu tespit etti.

İşletmecilere yapılan bilgilendirme:

Denetim kapsamında Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kantin işletmecilerine ve çalışanlara uyulması gereken kurallar hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Amaç, öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek gıdaların satışının önüne geçilmesi ve eğitim ortamlarında hijyenin sürekliliğinin sağlanması olarak açıklandı.

Belediye ekipleri, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını belirtti.

GEBZE'DE ZABITA EKİPLERİ, OKUL KANTİNLERİNDE HİJYEN, FİYAT ETİKETİ VE SON KULLANMA TARİHİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.