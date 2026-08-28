Gece aniden bastıran sağanak Üsküdar sahilinde etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, Üsküdar sahilinde etkili oldu. Sahil şeridi kısa sürede su birikintilerine teslim oldu.

Ani başlangıç ve etkileri:

Yağış saat 04.30 civarında başladı ve bölgedeki sahil bandında kısa sürede su birikintileri oluştu. Yerel geçişler biçiminde gözlenen sağanak, aniden bastırmasıyla dikkat çekti.

Meteoroloji uyarıları ve tavsiyeler:

Hava tahminlerine göre 28 Ağustos Cuma günü Üsküdar ve çevresinde yağış geçişleri bekleniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ise kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin sürebileceği, yağışların yer yer kısa süreli kuvvetli olabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Yetkililer, vatandaşların muhtemel ani yağışlara karşı dikkatli olması ve olası su birikintilerinden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK ETKİLİ OLDU