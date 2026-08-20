Gece boyunca süren fırtına Almanya'da can kaybına yol açtı

Almanya'nın çeşitli kesimlerini gece boyunca etkileyen şiddetli fırtına büyük çapta hasara yol açtı. Olaylarda 1 kadın hayatını kaybetti, en az 2 kişi yaralandı ve çok sayıda yapı ile altyapıda zarar oluştu.

Waldorf ve güneybatıdaki can kaybı ve yaralanmalar:

Renanya-Palatinate eyaletindeki Waldorf kentinde fırtına aniden şiddetlenince yürüyüşte olan 58 ve 47 yaşlarındaki iki kadın kapalı bir oturma alanının altına sığındı. Bir ağacın devrilmesi sonucu 58 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi, 47 yaşındaki kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Başka bir bölgede, Berlin'in 78 kilometre güneydoğusundaki Fürstenwalde kasabasında hortum etkili oldu; çatılar uçtu, devrilen ağaçlar birçok otomobile zarar verdi ve bölgede en az 1 kişi yaralandı.

Altyapı hasarı, elektrik kesintileri ve trafiğe etkileri:

Westerwald bölgesindeki Höhr-Grenzhausen'de fırtına binaların duvarlarını yıktı; en az 2 ev hasar gördü. Dış cephelerden kopan parçalar ve uçan enkaz ciddi zarar oluşturdu, çok sayıda ağaç devrildi ve geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

A61 otoyolunda bir kamyon devrilirken, Hessen eyaletine bağlı Wetzlar'da fırtına yaklaşık 60 eve zarar verdi ve çatı parçaları 100 metreye kadar uzağa savruldu. Hessen, Thüringen ve Bavyera genelinde gece boyunca yetkililere çok sayıda acil çağrı ulaştı.

Alman Meteoroloji Servisi, günün ilerleyen saatlerinde özellikle güneydeki Baden-Württemberg ve Bavyera bölgelerinde daha şiddetli fırtınaların beklenebileceği konusunda uyarıda bulundu; yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

ALMANYA'NIN BAZI BÖLGELERİNDE GECE BOYU ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA BÜYÜK HASARA YOL AÇARKEN, 1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ VE EN AZ 2 KİŞİ DE YARALANDI.