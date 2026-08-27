Gece driftleri mahalleyi uyutmuyor: Denizli Sümer Mahallesi'nde sakinler isyanda

mahallede yaşananlar:

Denizli Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi çevresinde son günlerde gece boyunca drift yapıldığı iddiaları mahallenin gündemini değiştirdi. Mahalle sakinleri, yaklaşık 15-20 kişilik Tofaş grubu ile araç ve motosikletlerin gece geç saatlerde bölgede döndüğünü, bunun sabaha kadar sürdüğünü söylüyor. Yüksek motor ve lastik sesleri ile birlikte çalınan yüksek sesli müzik, semt sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar tarafından aktarılan şikâyetlerde en çok vurgulanan nokta, olayların rutinleşmiş olması. Birkaç ailenin çocukları ve yaşlıları, gürültü nedeniyle huzursuz ve uykusuz kaldıklarını belirtiyor; bazı mahalle sakinleri gece dışarı çıkmaya çekindiklerini ifade ediyor.

müdahale ve önceki cezaların etkisi:

Mahalleliler, defalarca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduklarını; ancak uygulanan önlemlerin kalıcı sonuç vermediğini söylüyor. Bölgede daha önce yaşanan benzer olaylarda yetkililerce bazı sürücülere idari yaptırımlar uygulandığı kaydedildi. Önceki vakalardan birinde, drift yaptığı belirtilen sürücüye alkollü araç kullanmak ve drift yapmak gerekçesiyle toplam 7 bin 369 TL para cezası kesildiği, sürücünün ehliyetine el konulduğu ve aracının 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi.

Buna rağmen mahalle sakinleri, aynı kişilerin ya da grupların benzer davranışları tekrarladığına dikkat çekiyor ve mevcut yaptırımların caydırıcı olmadığını savunuyor.

sakinlerin talepleri ve beklenen adımlar:

Semt halkı, yetkililerden ilave ve kalıcı önlemler talep ediyor. Mahalleliler özellikle gece saatlerinde bölgede devriye sayısının artırılmasını, risk oluşturan araçların tespiti ve geçici trafikten men kararlarının etkin uygulanmasını istiyor. Birçok vatandaş sosyal açıdan etkilendiklerini söyleyerek, "Artık bu çileden kurtulmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililerin, tekrar eden drift ve gürültü şikâyetlerine nasıl yanıt vereceği ve alınacak önlemlerin sürdürülebilir olup olmayacağı, bölge sakinleri tarafından yakından takip ediliyor.

DENİZLİ 3. SANAYİ SİTESİ ÇEVRESİNDE İDDİAYA GÖRE 15-20 KİŞİLİK TOFAŞ GRUBU, ARAÇ VE MOTOSİKLETLERLE GECE BOYUNCA DRİFT YAPARAK MAHALLE SAKİNLERİNE ZOR ANLAR YAŞATIYOR.