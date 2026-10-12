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Gece yarısı Alaşehir'de virajı kaçıran otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu

Alaşehir-Eşme karayolunda saat 03.00'te virajı kaçıran 45 ADE 598 plakalı otomobil takla attı; 21 yaşındaki sürücü yara almadan çıktı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yarısı Alaşehir'de virajı kaçıran otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu

Olayın kısa özeti:

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil ters dönerek takla attı. 03.00 sıralarında Sobran Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda, 45 ADE 598 plakalı aracı kullanan C.H. (21) kazadan kendi imkanlarıyla çıktı ve herhangi bir yara almadan kurtuldu.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kontrolsüz şekilde virajı almayarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ters dönen araçta olası yaralanma riskine karşı müdahale hazırlığı yaptı ancak sürücünün kendi başına araçtan çıkmasıyla ilk müdahale gereksinimi büyük ölçüde ortadan kalktı.

soruşturma ve değerlendirme:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Emniyet ekipleri kazanın oluş nedenini belirlemek için olay yerinde tespitlerde bulunuyor; teknik ve görgü bildirimleri değerlendiriliyor. Sürücünün yara almadan kurtulması ön plana çıkan nokta olurken, soruşturma devam ediyor.

ALAŞEHİR İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

ALAŞEHİR İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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