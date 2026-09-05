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Gece yarısı Birecik'te zincirleme kaza: traktör ikiye ayrıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde iki otomobil ile traktörün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; traktör ortadan ikiye ayrıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:08

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yarısı Birecik'te zincirleme kaza: traktör ikiye ayrıldı

Gece yarısı Birecik'te zincirleme kaza: traktör ikiye ayrıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil ile bir traktörün karıştığı zincirleme çarpışma sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Böğürtlen Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

kaza yeri ve yapılan müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye nakil için ambulanslarla müdahale etti. Yaralılar, fragmanda belirtilen sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedavi altına alındı. Yetkililer bölgedeki kurtarma çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

araçlardaki hasar ve soruşturma:

Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye ayrıldı; otomobillerden biri şarampole devrildi, diğeri ise yan yattı. Kaza sonucu oluşan maddi hasar dikkat çekici boyuttaydı. Olayla ilgili soruşturma ekiplerce başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor; soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kazanın oluş şekli ve sorumlulara ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

BİRECİK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

BİRECİK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARARLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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