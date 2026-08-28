Geciken yol seçimi Bursa'da direğe çarpmaya yol açtı; sürücü direksiyonda sıkıştı

kaza nasıl oldu:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj mahallesi Stadyum caddesi üzerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre sürücü yol tercihi yaparken gecikme yaşadı. 34 NBY 671 plakalı otomobilin kontrolünün kaybedilmesi sonucu araç yol kenarındaki direğe çarptı ve sürücü direksiyonda sıkıştı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri sıkışan sürücüyü araç içinden çıkarmak için çalışma yürüttü. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve yerinde inceleme:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; görgü tanıklarının ifadeleri ile olayın oluş şekli kayıt altına alınıyor. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürdürürken, açıklamalar ve detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi.

BURSA’DA YOL SEÇİMİ YAPARKEN GECİKEN SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPARAK YARALANDI.