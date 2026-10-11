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Selçuk İnan hakemleri niyet üzerinden eleştirdi

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetinin ardından oyuncularını överken, hakem grubunun iyi niyetli olmadığına dair endişesini dile getirdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 22:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Selçuk İnan hakemleri niyet üzerinden eleştirdi

maçın ardından İnan'ın değerlendirmesi:

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu. İnan, önce sahadaki mücadeleyi ve oyuncularının performansını övdü, ardından hakemlerle ilgili ciddi kaygılarını paylaştı.

oyuncularına övgü ve soyunma odasında özür:

Maçın içeriğine dair fazla konuşmayı düşünmediğini belirten İnan, yine de oyuncularının hakkını teslim ettiğini vurguladı. İnan, sergilenen oyunu 'muhteşem bir futbol ve iyi bir mücadele' olarak nitelendirip takımını tebrik ettiğini söyledi. Ayrıca 'Hocaları olarak saha dışında onların haklarını koruyamadığımı düşündüğüm için onlardan özür diledim' diyerek soyunma odasında oyuncularına yönelik bir özür de iletti.

hakem eleştirisi ve çağrı:

Teknik adam, maçın hakem kadrosu hakkında hayal kırıklığı ve endişe duyduğunu ifade etti. Basın önünde yaptığı değerlendirmede İnan, 'İyi niyetli olmayan bir hakem grubuna bugün buradan bir endişe duyduğumu söylemek istiyorum' sözleriyle gözlemini paylaştı. Hakemlerin niyet okumaya girmemesi ve işlerine odaklanmaları gerektiğini belirten İnan, "Ben sadece iyi niyet bekliyorum" diye konuştu.

İnan, hakemler için genelleme yapmak istemediğini, onları sevdiğini ve güvendiğini söyledi; ancak haksız durumlarda susmayacaklarını da vurguladı. Toplantıda taraftarlara destekleri için teşekkür eden İnan, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik etti ve hakem değerlendirmesini gazetecilere "size havale ediyorum" diyerek bıraktı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçının hakem grubunun iyi niyetli olmadığını...

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçının hakem grubunun iyi niyetli olmadığını ve bu konuda endişe duyduğunu söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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