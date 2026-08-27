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Gemlik'te ev yangınında mahsur kalan iki kişi merdivenle tahliye edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde çıkan ev yangınında itfaiye, dumandan mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı; yangın söndürüldü.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gemlik'te ev yangınında mahsur kalan iki kişi merdivenle tahliye edildi

Gemlik'te ev yangını

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi Hizmet Caddesi üzerindeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

Olayın gelişimi:

Alevlerin yükselmesi ve yoğun duman nedeniyle binada kalanların tahliyesi öncelik kazandı. Ekiplerin müdahalesi sırasında dumandan mahsur kalan 2 kişi, itfaiye tarafından itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Müdahale ve inceleme:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler olay yerinde soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangınla ilgili detaylı bulguların yapılacak teknik değerlendirme sonrası paylaşılacağını bildirdi.

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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