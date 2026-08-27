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Himalayalar'da kopan buzulun taşkını nepal'de 389 can kaybına yol açtı

Himalayalar'da kopan buzulun Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen taşkında can kaybı 389'a yükseldi; binlerce kişi kurtarıldı, yardım çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Himalayalar'da kopan buzulun taşkını nepal'de 389 can kaybına yol açtı

Bilanço ve kurtarma çalışmaları:

Nepal Polisi, Himalayalar'da kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşması sonucu yaşanan felakette can kaybının 389a çıktığını açıkladı. Olayın ardından bölgedeki yaralı ve çevredekilerin tahliyesine yönelik hızlı müdahaleler başlatıldı.

Kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, toplam 466 kişinin kurtarıldığı ve bunların bölgelere göre dağılımının şu şekilde olduğu belirtildi: Bagmati Eyaleti'ne bağlı Rasuwa'da 289, Nuwakot'ta 90, Dhading'de 3 ve başkent Katmandu'da 84 kişi.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, arama kurtarma çalışmalarına 13 binden fazla güvenlik personelinin sevk edildiğini, saha çalışmalarının hızla sürdüğünü ve afet bölgesinde geçici barınakların kurulduğunu söyledi. Shah, hükümetin önceliğinin hayat kurtarmak, kayıpları aramak ve afetten etkilenenlere yardım sağlamak olduğunu vurguladı. Yaralılara ücretsiz tedavi sağlanmaya başlandığı bildirildi.

çocuklar için acil insani yardım ihtiyacı:

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan değerlendirmede, sel felaketinin 17 binden fazla çocuğu acil insani yardıma muhtaç hale getirdiği belirtildi. UNICEF Nepal temsilcisi Alice Akunga, etkilenen bölgelerdeki çocukların yaşam koşullarının ağırlaştığını ve pek çok çocuğun "hayatını ve sevdiklerini kaybettiğini" söyledi.

Akunga, sahadaki çocukların salgın hastalık, yetersiz beslenme, şiddet ve sömürü riskleriyle karşı karşıya olduğunu, UNICEF'in sınırlı kaynaklarla destek verdiğini ancak "ihtiyaç sahibi her çocuğa ulaşabilmek için" acilen daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve bölgedeki durumun stabil hale getirilmesi için hem ulusal hem de uluslararası destek çağrısının sürdüğünü belirtiyor. Kurtarma ekipleri, selin etkilediği alanlarda arama faaliyetlerini yoğunlaştırırken, hükümetin önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahiplerine yönelik dağıtım ve sağlık hizmetlerini genişletmesi bekleniyor.

Nepal’de Bhotekoshi Nehri&#039;ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını...

Nepal’de Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 389’a yükseldi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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