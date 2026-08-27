Soma'da 20 milyon liralık yağmursuyu hattı çalışması hız kazandı

çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında İnönü ve İstasyon mahallelerinde toplam 20 milyon TL tutarındaki yatırımla yağmursuyu hatlarının yenilenmesi hedefleniyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan projede toplam 2.800 metre yağmursuyu hattının yenilenmesi amaçlanıyor.

İstasyon Mahallesi'ndeki yağmursuyu hattı tamamlanmış olup, bölgedeki ızgara çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İnönü Mahallesi'nde ise planlanan 1.300 metrelik hattın 1.150 metresi tamamlanmış durumda; kalan kesimde döşeme ve bağlantı işleri devam ediyor.

inceleme ve yerinde değerlendirme:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İnönü Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı. Dutlulu'ya incelemede Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, ilgili daire başkanları, mahalle muhtarı ve teknik ekipler eşlik etti.

Başkan Dutlulu, projeye ilişkin olarak şunları söyledi: "İlçemizde yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintileri ve taşkın riskini azaltmak, altyapıyı daha güçlü ve güvenli hale getirmek için İnönü ve İstasyon mahallelerimizde yağmursuyu altyapısını yeniliyoruz. İstasyon Mahallemizde yağmursuyu hattını tamamladık, ızgara çalışmalarımız devam ediyor. İnönü Mahallemizde ise 1.300 metrelik hattın 1.150 metresini tamamladık. Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Manisa’mızın 17 ilçesinde altyapımızı güçlendirmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

hedefler ve beklentiler:

Projeyle öncelikli hedef, özellikle yoğun yağış dönemlerinde ortaya çıkan su birikintileri ve taşkın riskinin azaltılması olarak belirtiliyor. Yenilenen hatlar ve tamamlanan ızgara sistemleri sayesinde mahallelerin altyapısının daha dayanıklı ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Manisa Büyükşehir yetkilileri, Soma'daki uygulamanın benzer altyapı ihtiyaçları olan diğer ilçelerdeki çalışmalara örnek teşkil edeceğini vurguladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, SOMA’DA 20 MİLYON TL YATIRIM BEDELİYLE SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. İNÖNÜ VE İSTASYON MAHALLELERİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA TOPLAM 2 BİN 800 METRELİK YAĞMURSUYU HATTI DÖŞENİRKEN, İNÖNÜ MAHALLESİ’NDEKİ 1.300 METRELİK HATTIN 1.150 METRESİ TAMAMLANDI.