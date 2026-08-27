Bingöl'de eğitim seferberliği: 222 yeni derslik hedefi

Bingöl'de açılış töreni ve yatırımların genel görünümü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ziver İlkokulu'nun açılış programında yaptığı konuşmada Bingöl'deki eğitim yatırımlarının hız kazandığını açıkladı. Yılmaz, hayırsever katkılarının artmasının yerel sahiplenmeyi güçlendirdiğini belirtti ve bu desteğin eğitimde ayrı bir bereket yarattığını vurguladı.

yatırım sayıları ve hedeflenen kapasite:

Yılmaz, konuşmasında il genelindeki projelere ilişkin somut rakamlar verdi: "Bingöl genelinde 18 yatırımımız devam ediyor ve bu yatırımlar içinde 16 okul var. Sadece bu okullarla 222 yeni derslik kazandırmış olacağız"." Bu açıklama, ildeki mevcut okul altyapısının güçlendirilmesi ve öğrenci kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

Yılmaz ayrıca hayırseverlerin ilde yürütülen çalışmalardaki rolüne değinerek, şu bilgiyi paylaştı: ilde hayırseverlerin katkısıyla devam eden 8 proje bulunduğunu ve büyük bölümünün tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Açılışların tamamlanmasıyla birlikte bu eserlerin de eğitim hayatına katılacağı belirtildi.

öğretmen ve sportif altyapıya verilen önem:

Kendisi eğitimde insan unsurunun önemine de vurgu yapan Yılmaz, öğretmenlerin rolünü şu sözlerle özetledi: "Dünyanın hangi imkanlarını sunarsanız sunun, kaliteli bir eğitimin birinci şartı motive olmuş iyi bir öğretmendir. Öğretmenlerimizin hakikaten kıymeti çok çok farklı. İyi bir öğretmen en kötü şartlarda bile iyi eğitim verir."

Bunun yanında okullardaki sportif altyapının geliştirilmesine yönelik ifadeler de dikkat çekti. Yılmaz, sporun çocukların gelişimindeki rolünü anlatarak, "Spor yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Hem kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor insanı, bağımlılıklardan uzak tutuyor hem de sosyalleştiriyor, özgüven kazandırıyor" dedi ve bu alana yapılacak yatırımların önemine işaret etti.

Programda Ziver İlkokulu'nun yapımına katkı sunan hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, okulun Bingöl ve eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti. Yapılan açıklamalar, ildeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve toplumsal katılımın artırılması yönünde atılmış adımların altını çizdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, ZİVER İLKOKULU'NUN AÇILIŞINA KATILDI