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Hasan Kalyoncu Üniversitesi MERGENİYE takımı TEKNOFEST Mavi Vatan'da üçüncü oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi MERGENİYE takımı, Gölcük'teki TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan İnsansız Su Altı Sistemleri Üniversite Kategorisi'nde üçüncülük elde etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hasan Kalyoncu Üniversitesi MERGENİYE takımı TEKNOFEST Mavi Vatan'da üçüncü oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi MERGENİYE takımı TEKNOFEST 2026'da derece elde etti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencilerinden oluşan MERGENİYE Takımı, Gölcük'te düzenlenen TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan etkinliğinde gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Üniversite Kategorisi'nde üçüncülük kazandı. Yarışmadaki bu başarı, üniversitenin mühendislik disiplinleri arasındaki iş birliğinin ve sahada uygulanabilir yerli çözümlerin bir göstergesi olarak öne çıktı.

takım ve destekleri:

Takım; yazılım, bilgisayar, makine, elektrik-elektronik ile havacılık ve uzay mühendisliği öğrencilerinden oluşuyor. Proje HKÜ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteğiyle geliştirildi. Akademik danışmanlığını HKÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nden Arş. Gör. Yeşim Görür üstlendi; takım kaptanlığı görevini ise Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih İnal yürüttü.

araç ve teknik özellikleri:

Takımın geliştirdiği insansız su altı aracı, sensörleri, kamera sistemleri ve kontrol algoritmaları sayesinde çevresini algılayabiliyor ve insan müdahalesine ihtiyaç duymadan otonom hareket edebiliyor. Araç, yaklaşık 50 metre derinlikte oluşabilecek basınca dayanıklı olacak şekilde tasarlandı ve ileri-geri, sağ-sol ile yukarı-aşağı olmak üzere çok eksenli hareket kabiliyeti sağlıyor. Alüminyum gövde ve modüler elektronik mimari ile dayanıklılık, hafiflik ve kolay geliştirilebilirlilik hedeflendi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerimizin ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelerek bilgi ve yetkinliklerini yerli ve özgün teknolojilere dönüştürmeleri bizler için son derece kıymetli. TEKNOFEST gibi önemli bir organizasyonda elde edilen bu derece, öğrencilerimizin üretme, geliştirme ve birlikte çalışma kültürünün güçlü bir göstergesidir. HKÜ MERGENİYE Takımımızı ve emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyorum".

Takımın saha performansı ve teknik altyapısı, üniversite-sanayi iş birliğinin ve disiplinlerarası eğitim modelinin somut bir sonucu olarak yorumlanıyor. MERGENİYE'nin elde ettiği derece, HKÜ'nün mühendislik eğitimindeki uygulamalı yaklaşımının ve genç mühendislerin rekabetçi projelerdeki yetkinliğinin altını çizdi.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ) MERGENİYE TAKIMI, BU YIL GÖLCÜK’TE DÜZENLENEN TEKNOFEST 2026...

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ) MERGENİYE TAKIMI, BU YIL GÖLCÜK’TE DÜZENLENEN TEKNOFEST 2026 MAVİ VATAN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI ÜNİVERSİTE KATEGORİSİ’NDE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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