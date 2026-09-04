Gençlerbirliği'nden forvete takviye: Pedro Mendes kiralık sözleşmeyle geldi

Gençlerbirliği kadrosuna santrfor takviyesi

Gençlerbirliği, Portekizli santrfor Pedro Mendes'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

transferin detayları:

Kulübün açıklamasında transferin resmi olarak tamamlandığı bildirildi.

oyuncu profili:

1.87 boyundaki Portekizli forvet, kariyerinde toplam 225 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 55 gol ile 10 asist üretti.

GENÇLERBİRLİĞİ, PEDRO MENDES’İ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.