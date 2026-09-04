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Gençlerbirliği'nden forvete takviye: Pedro Mendes kiralık sözleşmeyle geldi

Gençlerbirliği, Portekizli santrfor Pedro Mendes’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 1.87 boyundaki oyuncu kariyerinde 225 maçta 55 gol ve 10 asist kaydetti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:32

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 19:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gençlerbirliği'nden forvete takviye: Pedro Mendes kiralık sözleşmeyle geldi

Gençlerbirliği kadrosuna santrfor takviyesi

Gençlerbirliği, Portekizli santrfor Pedro Mendes'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

transferin detayları:

Kulübün açıklamasında transferin resmi olarak tamamlandığı bildirildi.

oyuncu profili:

1.87 boyundaki Portekizli forvet, kariyerinde toplam 225 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 55 gol ile 10 asist üretti.

GENÇLERBİRLİĞİ, PEDRO MENDES’İ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.

GENÇLERBİRLİĞİ, PEDRO MENDES’İ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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