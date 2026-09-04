Buruk'tan rotasyon: üç değişiklikle Başakşehir 11'i

Buruk'un kadro tercihi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta sahaya sürdüğü Göztepe 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmazı yedek bırakıp yerlerine Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Aleksey Batrakovı 11'de görevlendirdi. Sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.

Aleksey Batrakov ilk 11'de:

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, geçtiğimiz hafta sonradan oyuna girdikten sonra bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de başladı. Teknik ekip Batrakov'a orta sahada görev verdi ve oyuncunun ilk 11 deneyimi maç kadrosu içinde dikkat çekti.

yedekler, eksikler ve stoper tercihi:

Sarı-kırmızılıların yedeklerinde yeni transferler Rafael Leao ve milli oyuncu Deniz Gül yer aldı, ancak Fransız transfer El Chadaille Bitshiabu kadroya alınmadı ve müsabakayı tribünden takip etti. Antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşayan ve adalesinde kanama tespit edilen Wilfried Singo ise maç kadrosunda yer almadı.

Defan hattında Teknik Direktör Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine stoperde Mario Lemina'yı değerlendirdi; Lemina, Davinson Sanchez ile birlikte savunmanın merkezinde görev aldı.

maç kadrosu ve tribün görüntüleri:

Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'i şu şekildeydi: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Victor Osimhen.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga bekledi.

Deplasman tribünü dolu olurken, Galatasaray taraftarları ayrılan alanı doldurdu ve tezahüratlarla takımı destekledi. Mücadele öncesinde, son dönemde denizde yaşanan kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

SARI-KIRMIZILILAR MÜCADELEYE; UĞURCAN ÇAKIR, ROLAND SALLAİ, DAVİNSON SANCHEZ, MARİO LEMİNA, ISMAİL JAKOBS, LUCAS TORREİRA, GABRİEL SARA, YUNUS AKGÜN, ALEKSEY BATRAKOV, LEROY SANE VE VİCTOR OSİMHEN'İ İLE BAŞLADI.