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Stadyumda dikkat çeken isim: Vincenzo Montella protokolden maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi Başakşehir-Galatasaray'ı protokol tribününden yardımcılarıyla izledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 20:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Stadyumda dikkat çeken isim: Vincenzo Montella protokolden maçı izledi

Vincenzo Montella stadyumdan takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir ile Galatasaray karşılaşmasını stadyumdan takip etti.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı. Montella, yardımcı antrenörleriyle birlikte protokol tribününden müsabakayı izledi.

yerinde gözlem ve değerlendirme:

Montella'nın sahada değil, tribünden maçı izlemesi teknik ekibin mücadeleyi doğrudan gözlemlemesine olanak sağladı. Protokolden takip, hem takım organizasyonları hem de bireysel oyuncu performansları hakkında ilk elden izlenim edinme fırsatı sundu.

maçı takip eden ekip:

Montella'ya yardımcı antrenörleri eşlik etti; üçlü olarak protokol tribünündeki yerlerinden müsabakayı takip ettiler. Bu ziyaret, A Milli Takım teknik heyetinin lig karşılaşmalarını yakından izleme rutinine bir örnek teşkil etti.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINI...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINI STADYUMDAN TAKİP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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