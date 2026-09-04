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Bafra'da tarım, hayvancılık, gıda ve teknolojileri fuarı açıldı

Bafra'da 12 bin metrekarelik alanda 72 firma ve 120 markayı bir araya getiren tarım, hayvancılık, gıda ve teknolojileri fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 20:14

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bafra'da tarım, hayvancılık, gıda ve teknolojileri fuarı açıldı

Bafra Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen "Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Teknolojileri Fuarı", törenle ziyaretçilere açıldı. Tır Parkı Etkinlik Alanında gerçekleştirilen organizasyon, 12 bin metrekarelik alanda 72 firma ve 120 markayı bir araya getiriyor.

açılış töreninde öne çıkanlar:

Açılış programına; Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Yeni Parti Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan ve Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar katıldı. Konuşmalarda Bafra Ovasının üretim gücünün korunması ve geliştirilmesi gerekliliği, çiftçilerin modern tarım teknolojileriyle buluşturulmasının önemi vurgulandı. Yetkililer, tarım sektörünün ilçe ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekti ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların önemini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Protokol, fuar alanındaki stantları gezerek firma temsilcilerinden ürün ve teknolojiler hakkında bilgi aldı; katılımcılara hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu.

fuarda sergilenen ürünler ve beklentiler:

Fuar alanında traktör ve çeşitli tarım makinelerinin yanı sıra tohum, gübre, sulama sistemleri, sera teknolojileri, hayvancılık ekipmanları, arıcılık ürünleri ve gıda teknolojileri sergileniyor. Katılımcılar, yeni nesil tarım teknolojilerini yerinde görme ve sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı buluyor.

Etkinlik, üreticilerin yeni iş birlikleri geliştirmesine, teknoloji-transferi ve piyasa bilgisi edinmesine katkı sağlaması beklenen bir platform sunuyor. Protokol üyeleri ayrıca fuarı gezen çiftçilerle sohbet ederek Bafra Ovasında alın teriyle üretim yapanlara bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Bafra Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Teknolojileri Fuarı, ziyaretçilere açık olacak şekilde 6 Eylül'e kadar devam edecek.

&quot;TARIM, HAYVANCILIK, GIDA VE TEKNOLOJİLERİ FUARI&quot;, DÜZENLENEN TÖRENLE ZİYARETÇİLERİNE KAPILARINI...

"TARIM, HAYVANCILIK, GIDA VE TEKNOLOJİLERİ FUARI", DÜZENLENEN TÖRENLE ZİYARETÇİLERİNE KAPILARINI AÇTI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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