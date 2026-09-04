İlk 15 dakika golsüz geçti: Başakşehir ile Galatasaray eşitlikte

maçın genel görünümü:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşma ilk düdükten itibaren dengeli bir görüntüyle ilerliyor ve iki takım da kontrollü bir başlangıç yaptı.

ilk 15 dakikanın özeti:

Maçın ilk 15 dakikası golsüz geçti ve skor şu ana kadar 0-0. Bu bölümde her iki ekip de topa sahip olma ve tempoyu belirleme çabası içindeydi; net gol fırsatları sınırlı kaldı.

Karşılaşma hâlâ devam ediyor; ilerleyen dakikalarda taktiksel değişiklikler veya oyuncu hamleleri skoru etkileyebilir. Taraftarlar ve teknik heyet, maçın kırılma anlarını bekliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA GALATASARAY İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKADA 15 DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.