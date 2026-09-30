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Gökçeada seferlerinde bazı tarifeli feribotlar iptal edildi

Gestaş, Kuzey Ege'de beklenen olumsuz hava nedeniyle 01.10.2026 Perşembe günü Kabatepe–Gökçeada hattında bazı tarifeli feribot seferlerini iptal etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gökçeada seferlerinde bazı tarifeli feribotlar iptal edildi

Gökçeada seferlerinde bazı tarifeli feribotlar iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle 01.10.2026 Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında planlanan bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler:

Kabatepe'den kalkması planlanan 07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 21.00 seferleri ile Gökçeada'dan kalkması planlanan 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

Hizmet hattı ve kapsamı:

Açıklamada iptallerin, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tarifeli yolcu ve araç taşımacılığını kapsadığı belirtilirken, kararın bölgedeki hava koşullarına bağlı olarak alındığı ifade edildi.

ÇANAKKALE’NİN KUZEY EGE DENİZİ’NDEKİ GÖKÇEADA İLÇESİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI TARİFELİ...

ÇANAKKALE’NİN KUZEY EGE DENİZİ’NDEKİ GÖKÇEADA İLÇESİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI TARİFELİ FERİBOT SEFERLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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