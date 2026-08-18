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Gençliğin sesi: berfin karan bilecik’te gençlerle buluştu

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan Bilecik’te gençlerle buluştu; gençlerin siyasette söz sahibi olması ve 'Ben de varım' demesini istedi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Gençliğin sesi: berfin karan bilecik’te gençlerle buluştu

CHP gençlik kolları başkanının Bilecik ziyareti

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan, Bilecik’e yaptığı ziyaret kapsamında parti örgütü ve gençlerle bir araya geldi. İl teşkilatı tarafından karşılanan Karan’ı CHP Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur ağırladı; görüşmede Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Diyar Kesebir de yer aldı.

ziyaretin gündemi ve temaslar:

Ziyaretin açılışında Karan, gençlerin siyasette daha aktif rol almasının önemine vurgu yaptı. İl Başkanlığı’ndaki görüşmede, gençlerin fikirlerinin dinlenmesi, sorunlarının gündeme taşınması ve çözüm sürecine dahil edilmeleri gibi başlıklar öne çıktı. Kazım Yağmur toplantıda, gençliği "değişimin, yeniliğin, cesaretin ve umudun en güçlü kaynağı" olarak tanımladı ve örgütün gençlerle ortak çalışma iradesini güçlendirme hedefini dile getirdi.

gençlere çağrı ve mesajlar:

Karan, konuşmasında gençliğin siyaset dışı bırakılmasının toplum için eksiklik yaratacağını belirterek, "Gençlerin olmadığı bir siyaset eksiktir. Gençlerin sustuğu bir toplum eksiktir." ifadelerini kullandı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı hedefleri bağlamında daha özgür, adil ve demokratik bir Türkiye inşasının gençlerin katılımıyla mümkün olacağını vurguladı.

Ziyarette öne çıkan diğer mesajlar arasında gençlerin enerjisi ile parti deneyiminin buluşturulması, gençlere alan açılması ve gençlere doğrudan yönelik çağrılar yer aldı. Karan, Bilecik’teki gençlere seslenerek "Fikrini paylaş. Sözünü söyle. Hayaline sahip çık." diyerek aktif katılım çağrısı yaptı ve partinin gençleri örgüte davet ettiğini belirtti.

Toplantı, gençlerin taleplerinin dinlenmesi ve yerel örgütle iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde atılacak adımların planlanmasıyla son buldu; katılımcılar, gençlerin siyasetteki görünürlüğünü artırmaya yönelik taahhütleri yinelediler.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI BERFİN KARAN BİLECİK&#039;E GELDİ.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI BERFİN KARAN BİLECİK'E GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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