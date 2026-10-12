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KTÜ öğrencileri ISS'in SSTV görüntülerini yakalayarak ARISS ödülü aldı

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi öğrencileri, ISS'ten yayımlanan SSTV sinyallerini Yagi antenleri ve amatör telsizlerle kaydedip çözdü; ARISS SSTV ödülünü aldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Taylan Polat

KTÜ öğrencileri ISS'in SSTV görüntülerini yakalayarak ARISS ödülü aldı

KTÜ İstasyOF projesi ve ödül:

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Doç. Dr. Ömer Kasar yürütücülüğündeki İstasyOF Projesi kapsamında, 2-6 Ekim 2026 tarihlerinde ARISS SSTV 33. Seri etkinliğine katıldı. Öğrenciler, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayımlanan slow scan television (SSTV) sinyallerini takip ederek kaydetti ve görüntülere dönüştürdü.

Teknik süreç ve yakalanan görüntüler:

Ekiple birlikte kullanılan Yagi antenleri ve amatör telsiz sistemleri aracılığıyla, yaklaşık 400 kilometre yükseklikten UHF bandında yayımlanan sinyaller alındı. Kayıtlar, Robot36 yazılımı ile çözümlenip görsel formata dönüştürüldü. Etkinlik teması olan "Student Education 2026" kapsamında yayımlanan 12 görüntüden 8'i KTÜ ekibi tarafından başarıyla yakalandı ve ekip YM7XOF uluslararası çağrı işaretiyle ARISS SSTV Award almaya hak kazandı.

Etkinlik, NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve uluslararası amatör telsiz kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen ARISS programı çerçevesinde gerçekleştirildi; görüntüler ISS'in Rusya bölümündeki amatör telsiz sistemi üzerinden yayımlandı ve ARISS'in resmi internet adresinden erişime açıldı.

Eğitimsel kazanımlar ve önemi:

Çalışma, öğrencilerin Uydu Haberleşmesi, Anten Sistemleri, Radyo Frekansı Teknolojileri ve Sinyal İşleme alanlarında uygulamalı deneyim kazanmasına katkı sağladı. Bu başarı, KTÜ'nün Uzay Teknolojileri ve Haberleşme Sistemleri alanındaki eğitim faaliyetlerinin somut bir çıktısı olarak değerlendirildi.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ...

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDAN (ISS) YAYIMLANAN GÖRÜNTÜ SİNYALLERİNİ BAŞARIYLA ALARAK ULUSLARARASI ARISS SSTV ÖDÜL BELGESİ'Nİ ALMAYA HAK KAZANDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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